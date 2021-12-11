عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مفيش حد ما بيحبش| دوللي شاهين تكشف حقيقة نيتها في الزواج

دوللي شاهين في ضيافة
دوللي شاهين في ضيافة صدى البلد

حلت الفنانة دوللي شاهين ، ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة خاصة لتكريمها عن أحدث أعمالها الفنية، وتطرقت خلال الندوة إلى لقاء خاص كشفت فيه عن حياتها الفنية والخاصة.

وكشفت دوللي شاهين الستار حول حياتها العاطفية بعد الانفصال عن زوجها السابق، وعلقت: «مفيش حد ما بيحبش بس هل ربنا هيتمم على خير ولا لأ دي اللي محدش يعرفها»، ولم تجب «دوللي» صراحة حول إرتباطها واستعدادها للزواج واكتفت بالتعليق، قائلة: «ممكن». 

دوللي شاهين في ضيافة صدى البلد

حلت الفنانة دوللي شاهين ، ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة خاصة لتكريمها عن أحدث أعمالها الفنية، وتطرقت خلال الندوة إلى لقاء خاص كشفت فيه عن حياتها الفنية والخاصة.

تطرقت دوللي شاهين خلال الندوة إلى كواليس مشاركتها في مسلسل المماليك، وحقيقة تعرضها للضرب المبرح وتصدرها التريند قبل عدة أيام، كما كشفت في اللقاء عن تفاصيل أجدد الأغاني والكليبات التي تحضر لها خلال الفترة المقبلة. 

كشفت دوللي شاهين الستار عن حياتها الخاصة، في لقاء لم تنقصه الصراحة، كما تحدثت عن علاقاتها بالوسط الفني ومدى احتفاظها بصداقات فيه حتى الآن وهل تأثرت صداقاتها السابقة أم لا تزال تحتفظ بها. 

 

أحدث أعمال دوللي شاهين 

كانت دوللي شاهين، تواصل تصوير مشاهد دورها فى مسلسل المماليك، خلال الأيام الماضية، حيث انتهت من 80٪ من مشاهدها فى العمل المقرر عرضه فى شهر ديسمبر المقبل.

وتدور أحداث مسلسل المماليك في العصر الحديث، حول فكرة الأشخاص الفاسدين، الذين يتسببون فى الكثير من المشكلات ويسيطرون على من حولهم.

وتجسد دوللى خلال أحداث المسلسل دور سيدة تدعى نانى خبيرة أبراج.

ومسلسل المماليك يعيد فكرة عرض نوعية المسلسلات الــ 60 حلقة مرة أخرى على الشاشة، بعد الابتعاد عنها مؤخرا.

 

مسلسل المماليك 

يواصل المنتج والمخرج حازم فودة تصوير مسلسل المماليك بمنقطقة شبرامنت، واقترب من إنهاء تصويره، حيث من المقرر عرضه في شهر يناير المقبل.

 

أبطال مسلسل المماليك

مسلسل المماليك، بطولة رانيا يوسف، بيومى فؤاد، دوللى شاهين، محمد لطفى، فيدرا، محمد سليمان، رامي وحيد، نانسى صلاح، حنان سليمان، رامى غيط، عمر حسن يوسف، تأليف هشام هلال، مدير تصوير أحمد عبد القادر، المشرف على الانتاج أحمد ذكر، منتج فنى سيد ذكر، إنتاج شركة بيست ميديا، ومن إخراج حازم فودة". 

دوللي دوللى شاهين الفنانة دوللي شاهين اعمال دوللى شاهين مسلسل

موضوعات متعلقة

مع احترامي لـ هاني شاكر| دوللي شاهين: لا يجب منع أغاني المهرجانات

دوللي شاهين: بنتي فنانة بس أنا نفسي تطلع دكتورة

بعيدة عن الإثارة.. دوللي شاهين: انا عسل بطبعي ومش هند رستم زماني

عدد الفولو والبلوكات.. دوللي شاهين تكشف عن علاقتها بالنجوم على السوشيال ميديا

مبحبش أزعل ماما.. دوللي شاهين: بفضل عائلتي على أي حاجة في الدنيا

كباتن الزعتري في القائمة الطويلة للأوسكار

للّا فضه تطرح أغنية "غريبة".. فيديو

كتر من قربك.. تعاون ثنائي مميز مع عمرو دياب في أحدث أغنياته

ترشيحاتنا

فيديو..إعلامي الوزراء يسلط الضوء على جامعة المنصورة الجديدة

والدة أحد ضحايا حادث الشيخ زايد: بعتلي صورة مع أصحابه قبل ما يموت كان حاسس إنه مش راجع

أدهم معتز يحقق ذهبية ثانية لمصري في بطولة كأس العالم للسلاح

40 عاما بدلا من 30 .. مقترح بتعديل سن القبول بمسابقات التوظيف الحكومية

أسامة العبد: لا يمكن أن يأتي متطرف من حفظة القرآن الذين فهموا معانيه

خلال شهرين.. الصحة تطلق فحص طبى شامل للكشف عن هذه الأمراض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متخافوش عليا.. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لجمهورها

كنت بحب سرطان| شيرين تفتح النار على حسام حبيب مع نضال الأحمدية

علاوة 7% تبدأ بانقضاء سنة من التعيين.. الشيوخ يزف بشرى للعاملين بالدولة

ضرب موظف واحتجزه.. إحالة رئيس مدينة شبين القناطر السابق ومسئول الأمن للمحاكمة

ماتت مقتولة ولم تنتحر.. صديق سعاد حسني يكشف تفاصيل مقتلها لأول مرة

تصل إلى 9 مئوية .. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة وتحذر

إلغاء سلالم "الدائري" ومواقف الميكروباص نهائيًا.. تفاصيل

بعد قرارات الحكومة الأخيرة.. الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه للمخالفين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ختام فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الروسى "جسر الصداقة – 4‎‎"

سفير الاتحاد الأوربي بالقاهرة لـ صدي البلد: مصر أحرزت تقدماً في معدل النمو 2021.. عرضنا المساعدة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. وتبرعنا بـ 300 مليون جرعة للقاح كورونا حول العالم

سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: مصر محطة مهمة جدا لاستثماراتنا.. صور

نشرة المنوعات.. أول إصابة بكورونا بسبب عضة فأر.. قصة امرأة تزوجت 11 رجل.. عريس يرفض استكمال الزفاف لسبب غريب

فيديو

المتهم فرمهم.. تفاصيل التحقيقات في واقعة دهس 4 طلاب بالشيخ زايد

مفيش حد ما بيحبش| دوللي شاهين تكشف حقيقة نيتها في الزواج

مع احترامي لـ هاني شاكر| دوللي شاهين: لا يجب منع أغاني المهرجانات

فيديو جراف .. أصابع الاتهام تشير إلى كورونا في عزوف المصريين عن الزواج

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ