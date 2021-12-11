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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مفتي الجمهورية: الله اختص مكة بنزول الوحي وميز مصر بأهل القرآن

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إننا في ضيافة الرحمن وفي رحاب حفظة القرآن مجتمعين على كتاب الله فهو الكتاب الخاتم ولا نجاة إلا به فهو النور والبصيرة.

وأضاف مفتي الجمهورية خلال كلمته في افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أنه إذا كان  الله عز وجل اختص مكة المكرمة بنزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه عزوجل اختص مصر بأهل القرآن وحناجر ذهبية جعلتهم في مصاف القراء وليس هناك مثل الشيخ محمد صديق المنشاوي الذي اطلق اسمه على المسابقة هذا العام.

وأوضح المفتي، أن مصر لها الريادة في هذا الشأن في كل عصر فلها السبق في إنشاء إذاعة القرآن الكريم لتبث حناجر قراء مصر وتبث النور والهداية في كل ربوع العالم وقد أخرجت العديد من القراء الذين كتبوا اسمهم بحروف من نور.

وتابع : مصر أنشأت العديد من الكليات لدراسة علوم القرآن وتفسيره وقد صدرت مصر هذا العلم للعديد من الدول الإسلامية فصار القرآن الكريم في مصر منهج عمل ومصدرا للتشريع .

وأكد أن القران حصن مصر وما يدعونه المتطرفين عن مخالفة مصر للشريعة الإسلامية فهو إدعاء كاذب ،  فهم خوارج وأبعد ما يكونوا عن كتاب الله .

الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية حفظة القرآن كتاب الله المسابقة العالمية للقرآن الكريم

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