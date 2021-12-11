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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد حلاقة شعرها.. سعر فستان شيرين عبد الوهاب في حفل الإمارات يثير الجدل

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مختلفة من حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب على مسرح "مهرجان أم الإمارات" في أبوظبي.

وظهرت  شيرين عبد الوهاب خلال الحفل وهي حليقة الرأس، في إطلالة بدت غير مألوفة بالنسبة لجمهورها، ولكن على الرغم من ذلك لفتت الأنظار بإطلالة جذابة وأنيقة.

تألقت شيرين عبد الوهاب في حفل الإمارت بفستان قصير يصل إلي حدود الركبة وذي أكمام طويلة، واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش المطرز بالكامل باللون الذهبي.

حمل فستان شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير توقيع دار الأزياء العالمية  Dolce and gabanna، وبلغ سعر التصميم 2,707 دولار أمريكي، أي ما يقرب من 42 ألف جنيه مصري.

انتعلت شيرين عبد الوهاب حذاءً أنيقا ذا كعب عالٍ باللون الذهبي المتناسق مع إطلالتها، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات واعتمدت على البساطة.


من جانب آخر، أصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا، أعلنت فيه انفصالها رسميًا عن زوجها الفنان حسام حبيب، وجاء البيان كالتالي: «في ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعى للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية».

وتابع البيان: «وتهيب النجمة شيرين عبد الوهاب بالصحافة وجميع وسائل الإعلام احترام حياتها الشخصية، وتحرى الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أي أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدة أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ويأتى في إطار قلب الحقائق، وأنها تكنّ كل الاحترام لحسام حبيب».

وأوضحت شيرين في بيانها: «إن هذا البيان يأتى لحسم الجدل الدائر في هذا الموضوع، ويأتى أيضا في إطار احترامها لجمهورها الذي يساندها دائما في كل المواقف الصعبة التي تمر بها، وأصحاب الأقلام الشريفة الذين يساندون نجاحها دائما».

وأكدت شيرين عبد الوهاب أنها قررت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، وأنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها «مريم وهنا»، خصوصًا أنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشىء، وتنوى العودة بقوة على الساحة خلال الفترة المقبلة، حيث إن لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها لإسعاد الملايين من جمهورها في الوطن العربى.

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