تدريب العمالة المسافرة للعمل بالخارج .. وشهادة تتيح لحاملها العمل محليا ودوليا

وزير القوي العاملة :

كشف وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أن وزارة القوي العاملة تخطط لأعطاء كل عامل مصر يسافر للعمل بالخارج جرعة تدريبية مناسبة بموجبها يكون لديه القدرة علي العمل في أي مجال مؤهل للعمل به ، فضلا عن إصدار شهادة إتمام تدريب دولية ، تتيح لحاملها من خريجي التدريب في مراكز التدريب المهني أو وحدات التدريب المتنقلة العمل فى كافة الشركات المحلية والدولية داخل مصر وخارجها .

جاء ذلك خلال ترأس الوزير ، إجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل ، بديوان عام الوزارة ، حيث تم بحث الأوضاع المالية للصندوق، والمشكلات التي تعترض تحصيل مستحقاته لدى المنشآت الخاضعة ، فضلا عن موقف الأنشطة التي يزاولها الصندوق ، والمتمثلة فى تمويل مراكز التدريب المهني ، وبرامج التدريب المقدمة فيها، فضلا عن الأنشطة التدريبية الأخري والتي تحدد التمويل المقدم من الصندوق لتلك الأنشطة التدريبية والمراكز بحوالي 117 مليون و 429 ألف جنيه ، للإنفاق على العملية التدريبية .

وأشار الوزير إلي أن الصندوق ساعد الوزارة فى إنشاء منظومة تدريبية جديدة بعثت الأمل للشباب ، بتنمية فكرها للقرى الأكثر إحتياجاً، من خلال وحدات التدريب المتنقلة التي تجوب القرى والنجوع.

وأوضح الوزير أن فكرة إنشاء الصندوق تهدف لتشجيع أصحاب الأعمال على تدريب العمال لديه بنفسه ، بمساعدة من ذلك الصندوق ، في مهمته الأساسية دفع منظومة التدريب فى مصر للامام.

وكان الوزير قد رحب فى بداية الاجتماع بالأعضاء الجدد الذين انضموا للمجلس خلفاً لزملائهم ، وقدم الشكر والتقدير للأعضاء القدامى على ما قاموا به من جهود في جلسات المجلس السابقة .

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