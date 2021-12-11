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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوي العاملة :

تدريب العمالة المسافرة للعمل بالخارج .. وشهادة تتيح لحاملها العمل محليا ودوليا

صدى البلد

كشف وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أن وزارة القوي العاملة تخطط لأعطاء كل عامل مصر يسافر للعمل بالخارج جرعة تدريبية مناسبة بموجبها يكون لديه القدرة علي العمل في أي مجال مؤهل للعمل به ، فضلا عن إصدار شهادة إتمام تدريب دولية ، تتيح لحاملها من خريجي التدريب في مراكز التدريب المهني أو وحدات التدريب المتنقلة العمل فى كافة الشركات المحلية والدولية داخل مصر وخارجها .

جاء ذلك خلال ترأس الوزير ، إجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل ، بديوان عام الوزارة ، حيث تم بحث  الأوضاع المالية للصندوق، والمشكلات التي تعترض تحصيل مستحقاته لدى المنشآت الخاضعة ، فضلا عن موقف الأنشطة التي يزاولها الصندوق ، والمتمثلة فى تمويل مراكز التدريب المهني ، وبرامج التدريب المقدمة فيها، فضلا عن الأنشطة التدريبية الأخري والتي تحدد التمويل المقدم من الصندوق لتلك الأنشطة التدريبية والمراكز بحوالي 117 مليون  و 429 ألف جنيه ، للإنفاق على العملية التدريبية .

وأشار الوزير إلي أن الصندوق ساعد الوزارة فى إنشاء منظومة تدريبية جديدة بعثت الأمل للشباب ، بتنمية فكرها للقرى الأكثر إحتياجاً، من خلال وحدات التدريب المتنقلة التي تجوب القرى والنجوع.

وأوضح الوزير أن فكرة إنشاء الصندوق تهدف لتشجيع أصحاب الأعمال على تدريب العمال لديه بنفسه ، بمساعدة من ذلك الصندوق ، في مهمته الأساسية دفع منظومة التدريب فى مصر للامام.

 وكان الوزير قد رحب  فى بداية الاجتماع بالأعضاء الجدد الذين انضموا للمجلس خلفاً لزملائهم ، وقدم الشكر والتقدير للأعضاء القدامى على ما قاموا به من جهود في جلسات المجلس السابقة .

 

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وزير القوى العاملة محمد سعفان جرعة تدريبية إصدار شهادة إتمام تدريب دولية صندوق تمويل التدريب والتأهيل إنشاء منظومة تدريبية جديدة

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