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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فى ذكرى حيدر علييف.. محافظ القليوبية يستقبل سفير اذربيجان بالقاهرة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل اللواء عبد الحميد الهجان ، محافظ القليوبية، اليوم السبت السفير تورال رضا ييف سفير جمهورية اذربيجان بالقاهرة لوضع أكليل من الزهور على تمثال الرئيس الأذربيجاني الراحل حيدر علييف في ذكرى رحيله بمدينة القناطر الخيرية.


وأعرب المحافظ خلال لقائه بالسفير الأذربيجاني عن سعادته البالغة بهذا اليوم الذي تقوم به المحافظة ومشاركتها بيوم الوفاء للزعيم حيدر علييف، مشيرا إلي أن المحافظة سعيدة بالتآخي بينها وبين محافظة أبشرون الأذربيجانية.


فيما قام السفير الأذربيجاني بالقاهرة بتكريم محافظ القليوبية واهداءه هدية تذكارية وكتابا حول دولة اذربيجان .


وأكد السفير الأذربيجاني عمق العلاقات بين مصر واذربيجان ووجه التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومجهوداته للنهوض بالدولة المصرية .


من ناحية اخرى أعلن الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة فى القليوبية تنظيم مسابقة بين الإدارات الفرعية عن أفضل إدارة تقدم خدمات للمرأة ولذوي القدرات والهمم.


يأتي ذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم وتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بذوي الهمم خلال مؤتمر قادرون باختلاف ، والتوصية برعايتهم وتقديم كافة سبل الدعم لهم.


كما تنظم المسابقة في سياق الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وانطلاقا من حق المرأة في ممارسة الرياضة، وتغيير بعض الأفكار والمفاهيم حول وجود الفتاة والمرأة داخل مراكز الشباب ليس فقط لممارسة الأنشطة الرياضية، ولكن أيضا للاستفادة من الأنشطة الثقافية والفنية والتدريب، وما تقدمه أندية الفتاة والمرأة من خدمات وأنشطة.


وتُنظم مسابقة أفضل إدارة تقدم خدمات للمرأة ولذوي القدرات والهمم انطلاقا من توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واستراتيجية الوزارة في ضرورة أن تكون مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية  تعمل على جذب كل فئات المجتمع على اختلاف المراحل العمرية.


وأشار الصبروط إلى وجود تقييم وتكريم لأصحاب المراكز الأولى الثلاثة من خلال لجنة لتقييم تقارير مديري الإدارات الفرعية حول ما تم اتخاذه من إجراءات، وذلك في سبيل فتح أكبر عدد من مراكز المرأة ومراكز ذوي القدرات والهمم بمراكز شباب القرى، بهدف جذب المرأة وذوي الهمم لمراكز الشباب.

محافظ القليوبية الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب قادرون باختلاف اليوم العالمي لذوي الهمم

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