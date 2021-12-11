نشرة البرلمان.. احذر حالات سحب الرخصة في تعديلات المرور.. وعقوبات رادعة لمخالفي قرارات الحكومة

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالنواب والشأن السياسي ومجلس النواب خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها من خلال هذه العناوين:

احتفظ بالمثلث العاكس.. اختفاءه من سيارتك يتسبب في سحب رخصتها 3 شهور



بعد قرارات الحكومة الأخيرة.. الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه للمخالفين



قبول التبرعات والمنح والهبات.. تعرف على اختصاصات مجلس إدارة رعاية المسنين



طلب إحاطة لـ 3 وزراء بسبب تعدد جهات الولاية على أراضي حق الانتفاع



40 عاما بدلا من 30 .. مقترح بتعديل سن القبول بمسابقات التوظيف الحكومية



تحرك برلماني بشأن تعامل بعض السفارات مع المصريين عند الحصول على التأشيرة



تفعيل القانون.. اقتراح برغبة بمجلس الشيوخ لحظر تشغيل الأطفال



رئيس النواب لنظيره الصربي: العلاقات بين البلدين تشهد زخما إيجابيا ونسعى لتوطيدها

