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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. شوقي يحسم الجدل حول امتحانات الثانوية العامة..عميد زراعة عين شمس يكشف حقيقة تزوير شهادات تطعيم كورونا

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث اخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

وزير التعليم يحسم الجدل بشأن امتحانات الثانوية العامة القادمة
 

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التصريح المنسوب إليه والمتداول على السوشيال ميديا ، والذي زعم بأنه اعلن مستوى اسئلة امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستؤدي إلى عدم حصول اي طالب على 90%  ، و ستجعل مجموع الاول على الثانوية العامة  لا يتعدى الـ 70% ، بسبب اعتماد امتحانات الثانوية العامة هذا العام على اسئلة تقيس الفهم العميق لدى الطالب

 

عبد الغفار: الجامعة المصرية الأهلية مستقبل التعلم الإلكتروني في مصر
أثنى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على النظام التعليمي الذي تنتهجه الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية. قائلا خلال زيارة الرئيس السيسي لمعرض الجامعة على هامش فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة أن الجامعة تمثل مستقبل للتعلم الإلكتروني وأن نظامها التعليمي أثبت جدارة خاصة مع وجود جائحة كورونا.

 

تعزيز القدرات المبتكرة والإبداعية.. توصيات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي (GFHS)
اختتمت أمس فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي (GFHS)، والذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي. رئيس الجمهورية ،  في الفترة من 8-10 ديسمبر ، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

عميد زراعة عين شمس يكشف حقيقة تزوير بعض الطلاب شهادات تطعيم كورونا
كشف الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، حقيقة ضبط بعض الطلاب استغلوا شهادات خاصة بلقاح كورونا بأسماء أخرى لدخولهم الكلية؛ مؤكدا أنه تم ضبط بعض وإحالتهم للشئون القانونية للتحقيق معهم واتخاذ الإجراء المناسب .

 

تزوير فج.. وزير التعليم يحذر الرأي العام من 8 شائعات .. تفاصيل
حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على نفي عدد من الشائعات والأخبار المغلوطة التي انتشرت خلال الساعات الأخيرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

البحوث الفلكية: كويكب نيريوس يقترب من الأرض اليوم ولا خطورة علينا
أكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية ، أن اليوم السبت الموافق 11 ديسمبر يقترب كويكب  4660 نيريوس من الارض .

وزير التعليم امتحانات الثانوية العامة القادمة الجامعة المصرية الأهلية المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي البحوث الفلكية كويكب نيريوس

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