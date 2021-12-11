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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

البحوث الفلكية: كويكب نيريوس يقترب من الارض اليوم ولا خطورة علينا

رئيس معهد البحوث
رئيس معهد البحوث الفلكية

أكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية ، أن اليوم السبت الموافق 11 ديسمبر يقترب كويكب  4660 نيريوس من الارض .

وقال  رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في بيان رسمي له : يتوقع مراقب الكويكبات التابع لوكالة ناسا، مرور هذا الكويكب و الذى يبلغ  طوله  برج إيفل و يبلغ حجمه ثلاثة أضعاف حجم ملعب كرة القدم تقريبًا   . 

وأضاف  رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية : أن اقتراب كويكب  4660 نيريوس من الأرض ، لا يشكل تهديدًا على كوكب الأرض، مشيراً إلى أنه سوف يطير الكويكب بالقرب من الكوكب على مسافة 3.9 مليون كيلومتر - وهي مسافة تزيد 10 مرات على المسافة بين الأرض والقمر. 

وأوضح  رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أنه يبلغ طول نيريوس 330 مترًا و ابعاده (    meter( 510x330x240 و سرعته 6.6 كم/ث و لمعانه 13.1 قدر نجمى 

جدير بالذكر أن اخفت قدر نجمى يمكن ان تراه العين هو 6 قدر نجمى و لذلك يحتاج الراصد لمنظار جيد ليرى هذا الكويكب

المعهد القومي للبحوث الفلكية جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية نيريوس كويكب الأرض

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