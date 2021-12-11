البحوث الفلكية: كويكب نيريوس يقترب من الارض اليوم ولا خطورة علينا

أكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية ، أن اليوم السبت الموافق 11 ديسمبر يقترب كويكب 4660 نيريوس من الارض .

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في بيان رسمي له : يتوقع مراقب الكويكبات التابع لوكالة ناسا، مرور هذا الكويكب و الذى يبلغ طوله برج إيفل و يبلغ حجمه ثلاثة أضعاف حجم ملعب كرة القدم تقريبًا .

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية : أن اقتراب كويكب 4660 نيريوس من الأرض ، لا يشكل تهديدًا على كوكب الأرض، مشيراً إلى أنه سوف يطير الكويكب بالقرب من الكوكب على مسافة 3.9 مليون كيلومتر - وهي مسافة تزيد 10 مرات على المسافة بين الأرض والقمر.

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أنه يبلغ طول نيريوس 330 مترًا و ابعاده ( meter( 510x330x240 و سرعته 6.6 كم/ث و لمعانه 13.1 قدر نجمى

جدير بالذكر أن اخفت قدر نجمى يمكن ان تراه العين هو 6 قدر نجمى و لذلك يحتاج الراصد لمنظار جيد ليرى هذا الكويكب