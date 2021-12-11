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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو: الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة..وكندا تحظر 10 دول أفريقية بسبب أوميكرون

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

نشر قسم التوك شو بموقع صدى البلد، عددا من الأخبار على مدار الساعات الماضية، نستعرض أبرزها فيما يلي:


تصل إلى 9 مئوية .. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة وتحذر
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية .


أسعار الذهب اليوم السبت 11-12-2021 .. فيديو
استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت 11- 12- 2021.


نقيب السياحيين يكشف كواليس فوز مصر بأفضل فيديو دعائي في العالم |فيديو
قال باسم حلقة نقيب السياحيين، إن تصوير الأفلام الدعائية للسياحة في مصر تعد تعبيرا حقيقيا عن ما تمتلكه مصر من امكانيات وقدرات كبيرة جدً وآثار عظيمة ، متابعًا :" أننا اليوم سعداء بما أعلنته منظمة السياحة العالمية بفوز مصر بجائزة أفضل فيلم دعائي عن مصر .

أهلا بالمصريين.. وزير الطاقة التنزاني: سعيد بما تم إنجازه فى سد جوليوس نيريري| فيديو
 قال جانيوري ما كامبا ، وزير الطاقة التنزاني ، إنه سعيد جدا بما تم إنجازه من تقدم من جانب المقاولين في سد" جوليوس نيريري " ، مضيفا : " تقدم هائل ويسير بشكل سريع على الرغم من التحديات القليلة التي تواجه البلدين".

الناظر: هذه هي أفضل طريقة لعلاج "البهاق".. فيديو
قال الدكتور هاني الناظر الرئيس السابق لمركز البحوث ، إن مرض البهاق ناتج عن نشاط زائد في جهاز المناعة وليس ضعف في المناعة فتعمل الأدوية المناعية الحديثة على إعادة عمل الجهاز المناعي بشكل طبيعي. 

انقسامات بالجملة.. "الإيكونوميست": جماعة الإخوان الإرهابية باتت غير مرغوب فيها في مصر | فيديو
عرضت فضائية" العربية " تقريرا عن الانقسامات الشديدة التي تعيشها جماعة الإخوان الإرهابية في صفوف الشباب.

 

خلال شهرين.. الصحة تطلق فحصا طبيا شاملا للكشف عن هذه الأمراض
كشف وائل عبد الرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية بوزارة الصحة ، تفاصيل تقديم الخدمات الطبية لـ 113 ألف مواطن فوق 65 عاما ضمن الرعاية الصحية لكبار السن والذى سينطلق خلال شهرين.

 

وزنها 222 ألف طن.. قناة السويس تكشف موعد وصول السفينة إيفرجيفين
كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، أن حجم سفينة "إيفرجيفين" 222 ألف طن ويتم اتخاذ كافة الاجراءات لتأمين وصولها اليوم في التاسعة مساء والاستعانة بوجود أطقم تأمين وإرشاد بحري.

 

مفاجأة عن جرعة لقاح كورونا المعززة وعلاقتها بتخفيف أعراض أوميكرون.. فيديو
أكد استشاري علم الأمراض ، الدكتور ضياء الدين كامل ، ما جاء في دراسة عن الجرعة المعززة للقاحات كورونا ، تخفف 75% من أعراض متحور " أوميكرون " .

 

كندا تفرض قيودًا على السفر.. وتحظر 10 دول أفريقية بسبب أوميكرون
عرضت فضائية "العربية" تقريرا عن الوضع الصحي في كندا، بعد انتشار متحور أوميكرون حيث تشهد كندا ارتفاعا واضحا في عدد الإصابات بمتحور أوميكرون، وعليه فرضت كندا عدة قيود على السفر.

التوك شو الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية الذهب مرض البهاق وزارة الصحة قناة السويس كندا اخبار التوك شو

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