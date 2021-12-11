وزنها 222 ألف طن.. قناة السويس تكشف موعد وصول السفينة إيفرجيفين

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، أن حجم سفينة "إيفرجيفين" وزنها 222 ألف طن ويتم اتخاذ كافة الاجراءات لتأمين وصولها اليوم في التاسعة مساء والاستعانة بوجود أطقم تأمين وإرشاد بحري.



وأوضح أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية mbc مصر، أن سفينة ايفرجيفين تستغرق 11 ساعة لخروجها من نطاق قناة السويس وذلك بخلاف قناة السويس القديمة التى كانت تأخذ وقت أطول بإجمالى 22 ساعة.

ولفت أسامة ربيع ، إلى أن مزايا قناة السويس قامت بتقليل وقت العبور لنسبة 50% والتى كان لها مردود كبير والتى بدورها قامت بوصول البضائع فى وقت واستهلاك وعبور لا يقل عن 85 سفينة وبدوره ينتج عنه مكاسب كبرى للتجارة العالمية .

ولفت أسامة ربيع إلى أن شهر نوفمبر الماضى سجل أعلى إيراد فى قناة السويس بإجمالى 113 مليون طن حمولة وبتكلفة 571 مليون دولار بزيادة 16.4% ، مؤكدا أن قناة السويس الجديدة وهو ضمن المشاريع العملاقة المصرية منحت تصنيف عالمى لقناة السويس.