المنتخب الأوليمبي يضم جنش للمعسكر القادم

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطاباً رسمياً إلى نادي سموحة باختيار اللاعب "عبد الرحمن حمدي الشهير ب " جنش " لاعب فريق ٢٠٠١ للانضمام لصفوف المنتخب الأوليمبي في المعسكر القادم.

وذلك بعد تألق اللاعب بشكل كبير في الفترة الأخيرة مع فريق سموحة.



وينتظم المنتخب الوطني الأوليمبي في معسكر مفتوح بدأ من الأحد 5 ديسمبر وينتهي الإثنين 13 من نفس الشهر.



شوقي غريب : نسعى لاستغلال مناجم المواهب الموجودة فى القسم الثانى

قال شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، إن معسكر المنتخب الذى يبدأ اليوم الأحد 5 ديسمبر سوف يستمر حتى 13 من نفس الشهر، وسيكون على عدة مراحل لانشغال بعض اللاعبين مع أنديتهم بمباريات رسمية.

وتابع شوقى غريب، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "المنتخب الأوليمبى يبدأ تجمعه من يوم 5 حتى 13 ديسمبر وسيكون على مراحل، لأن لاعبى بيراميدز سينضمون بعد يومين لأنهم مقيدون فى قائمة بيراميدز الأفريقية مثل إبراهيم عادل".

وأضاف شوقى غريب :" نتابع مباريات دورى القطاعات ودورى القسم الثانى، وضمينا 10 لاعبين من القسم الثانى، ونسعى لاستغلال مناجم المواهب الموجودة فيه، وكل اللاعبين ستعود إلى أنديتهم قبل 48 ساعة من مبارياتهم".

وتابع : "نتابع اللاعبين المحترفين فى الخارج لاختبار العناصر الأنسب، ونسعى للوصول لـ45 لاعبا كقوام للمنتخب الأوليمبى لكى نبدأ التركيز معهم ونشتغل على تطويره، والجيل ده اتظلم بسبب فيروس كورونا الذى حرمهم من المشاركة فى بطولة أفريقيا مع ربيع ياسين".