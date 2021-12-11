أكلات أمريكية.. طريقة عمل دجاج بالصلصة

تعتبر طريقة عمل دجاج بالصلصة من اشهي الوصفات المقتبسة من الوصفات الأمريكية، وهي وصفة شهية ومختلفة عما يتم تقديمها في أغلب الوصفات، وإن كنتم من عشاق تناول الدجاج بالصوصات المختلفة، فقد تعد هذه الوصفة مثالية لكم.



وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل دجاج بالصلصة بخطوات سهلة وبسيطة من المطبخ الأمريكى هذه الوصفة سهلة التحضير ولا تحتاج إلى الكثير من المكونات ولا تشتغرق سوى ساعة واحد لتحضيرها ، و تكفي لـ 6 أشخاص .

طريقة عمل دجاج بالصلصة



طريقة عمل دجاج بالصلصة

مقادير طريقة عمل دجاج بالصلصة :

1 كوب دقيق لجميع الأغراض

2 كيلو شرائح دجاج خالية من الجلد والعظام

2 كوب بقسماط فتات خبز

3 بيض كبير، مخفوق

ملح خشن

فلفل أسود مطحون طازج

1 كوب صوص باربيكيو

½ كوب سكر بني

عصير 2 ليمون

1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم

صلصة الرانش، للتقديم (اختياري)



طريقة عمل دجاج بالصلصة :

1- .يسخن الفرن على درجة حرارة 425 درجة ثم نفرش صينية فرن بورقة زبدة، و في كيس فرن كبير قابل للغلق، يخلط الدقيق مع الدجاج عن طريق رجّهم داخل الكيس حتى يغطي الدقيق الدجاج تماماً.

2- في وعاء، يضاف بقسماط فتات الخبز وفي وعاء آخر، ويضاف البيض المخفوق مع إضافة ملعقتين كبيرتين من الماء له.

3- تغمس الدجاج في البيض أولاً، ثم في البقسماط حتى يغطيه تماماً، ونوع قطع الدجاج على صينية الفرن وتتبل جيداً بالملح والفلفل.

4- نخب الدجاج حتى يصبح لونه ذهبياً ويكون مقرمشاً لمدة 20 - 25 دقيقة.

5- خلال هذا الوقت، في قدر صغير على نار هادئة، يتم تسخين صوص الباربيكيو مع السكر البني، عصير الليمون وبودرة الثوم.

6- يغطى الدجاج بالصلصة الساخنة، ثم يقدم دجاج بالصلصلة مع صوص الرانش، حسب الرغبة.