عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات أمريكية.. طريقة عمل دجاج بالصلصة

طريقة عمل دجاج بالصلصة
طريقة عمل دجاج بالصلصة

تعتبر طريقة عمل دجاج بالصلصة  من اشهي الوصفات المقتبسة من الوصفات الأمريكية، وهي وصفة شهية ومختلفة عما يتم تقديمها في أغلب الوصفات، وإن كنتم من عشاق تناول الدجاج بالصوصات المختلفة، فقد تعد هذه الوصفة مثالية لكم.
 

أكلات الخليج.. طريقة عمل مندي دجاج بالفرن الكهربائي

في البيت.. طريقة عمل دجاج بالصوص البني والمشروم.. فيديو

 

وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل دجاج بالصلصة بخطوات سهلة وبسيطة من المطبخ الأمريكى هذه الوصفة سهلة التحضير ولا تحتاج إلى الكثير من المكونات ولا تشتغرق سوى ساعة واحد لتحضيرها ، و تكفي لـ 6 أشخاص .

 

طريقة عمل دجاج بالصلصة 
 

طريقة عمل دجاج بالصلصة 

 

مقادير طريقة عمل دجاج بالصلصة :
1 كوب دقيق لجميع الأغراض
2 كيلو شرائح دجاج خالية من الجلد والعظام
2 كوب بقسماط فتات خبز
3 بيض كبير، مخفوق
ملح خشن
فلفل أسود مطحون طازج
1 كوب صوص باربيكيو
½ كوب سكر بني
عصير 2 ليمون
1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم
صلصة الرانش، للتقديم (اختياري)

طريقة عمل دجاج بالصلصة :
1- .يسخن الفرن على درجة حرارة 425 درجة ثم نفرش صينية فرن بورقة زبدة، و في كيس فرن كبير قابل للغلق، يخلط الدقيق مع الدجاج عن طريق رجّهم داخل الكيس حتى يغطي الدقيق الدجاج تماماً.
2- في وعاء، يضاف بقسماط فتات الخبز وفي وعاء آخر، ويضاف البيض المخفوق مع إضافة ملعقتين كبيرتين من الماء له.
3- تغمس الدجاج في البيض أولاً، ثم في البقسماط حتى يغطيه تماماً، ونوع قطع الدجاج على صينية الفرن وتتبل جيداً بالملح والفلفل.
4- نخب الدجاج حتى يصبح لونه ذهبياً ويكون مقرمشاً لمدة 20 - 25 دقيقة.
5- خلال هذا الوقت، في قدر صغير على نار هادئة، يتم تسخين صوص الباربيكيو مع السكر البني، عصير الليمون وبودرة الثوم.
6- يغطى الدجاج بالصلصة الساخنة، ثم يقدم دجاج بالصلصلة مع صوص الرانش، حسب الرغبة.

دجاج طريقة عمل دجاج دجاج بالصلصة طريقة عمل دجاج بالصلصة المطبخ الأمريكي الوصفات الأمريكية

موضوعات متعلقة

أكلات المغرب .. طريقة عمل شوربة الحريرة

أكلات عربية.. طريقة عمل برغل بصلصلة الفلفل والطماطم

أكلات الخليج.. طريقة عمل مندي دجاج بالفرن الكهربائي

أكلات الجزائر.. طريقة تحضير المثوم بالخطوات

ترشيحاتنا

منتخب مصر يدرك التعادل ٱمام الٱردن في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول

ليفربول VS أستون فيلا.. شوط أول سلبي رغم أفضلية "رفقاء صلاح"

استقرار الدولار في البنوك بنهاية تعاملات اليوم

مروان حمدي يدرك التعادل لمنتخب مصر في شباك الأردن

الصحة تعلن أماكن وجود الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

القائم والعارضة ينقذان الشناوي من استقبال هدف الأردن الثاني في مرمى مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيرين عبد الوهاب: عشت مع حسام حبيب أربع سنين بنام على الكنبة

كنت بحب سرطان| شيرين تفتح النار على حسام حبيب مع نضال الأحمدية

متخافوش عليا.. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لجمهورها

التحام قوي وسقوط أحمد فتوح واستدعاء الجهاز الطبي

علاوة 7% تبدأ بانقضاء سنة من التعيين.. الشيوخ يزف بشرى للعاملين بالقطاع الخاص داخل الدولة

تحذير عاجل من هيئة الدواء بشأن استخدام أدوية علاج ارتفاع الكوليسترول

ماتت مقتولة ولم تنتحر.. صديق سعاد حسني يكشف تفاصيل مقتلها لأول مرة

إلغاء سلالم "الدائري" ومواقف الميكروباص نهائيًا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دوللي شاهين في ندوة «صدى البلد»: بربي بنتي زي ما أنا اتربيت.. علاقاتي كلها غلط لكن مش ندمانة.. أشخاص منفسنين منعوني من العمل

ختام فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الروسى "جسر الصداقة – 4‎‎"

سفير الاتحاد الأوربي بالقاهرة لـ صدي البلد: مصر أحرزت تقدماً في معدل النمو 2021.. عرضنا المساعدة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. وتبرعنا بـ 300 مليون جرعة للقاح كورونا حول العالم

سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: مصر محطة مهمة جدا لاستثماراتنا.. صور

فيديو

عاوزه راجل.. شيرين عبد الوهاب تكشف المستور بعد حلاقة شعرها.. فيديو

على الزيرو.. فنانات حلقن شعرهن وآخرهن شيرين عبد الوهاب.. فيديوجراف

شاهد.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الأردن في ربع النهائي بكأس العرب

السر وراء ظهور شيرين عبد الوهاب "حليقة الرأس".. فيديو

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ