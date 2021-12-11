بايدن: الأعاصير التي تضرب أمريكا مأساة تفوق التصور

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، إن الأعاصير التي ضربت وسط الولايات المتحدة مأساة تفوق التصور.

كتب بايدن في تغريدة على تويتر "تلقيت إيجازا هذا الصباح عن الأعاصير المدمرة التي اجتاحت وسط الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن فقدان شخص لأفراد أسرته في عاصفة مثل هذه "مأساة لا يمكن تصورها".

This morning, I was briefed on the devastating tornadoes across the central U.S. To lose a loved one in a storm like this is an unimaginable tragedy. We’re working with Governors to ensure they have what they need as the search for survivors and damage assessments continue. — President Biden (@POTUS) December 11, 2021

وتابع الرئيس الأمريكي بايدن "نحن نعمل مع حكام الولايات لضمان حصولهم على ما يحتاجون إليه مع استمرار البحث عن ناجين وتقييم الأضرار".

ولقي نحو 50 شخصا على الأقل حتفهم في ولاية كنتاكي، بعدما اجتاحت أعاصير الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة.

واجتاحت أعاصير أربع ولايات أمريكية هي ميزوري واركنساو وكنتاكي وتينيسي كما صدرت تحذيرات متعلقة بإيلينوي.

وفي ولاية أركنساو، قضى شخص وحوصر 20 آخرون بعدما اجتاح إعصار "دار مونيت مانور" للمسنين، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مضيفة أن شخصاً آخر لقي حتفه في مكان آخر بالولاية.

وفي ولاية تينيسي، لقي شخصان على الأقل حتفهما في حوادث مرتبطة بالعاصفة، بحسب وسائل إعلام محلية عن مسؤول في إدارة الطوارئ.