بايدن: الأعاصير التي تضرب أمريكا مأساة تفوق التصور

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، إن الأعاصير التي ضربت وسط الولايات المتحدة مأساة تفوق التصور.
كتب بايدن في تغريدة على تويتر "تلقيت إيجازا هذا الصباح عن الأعاصير المدمرة التي اجتاحت وسط الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن فقدان شخص لأفراد أسرته في عاصفة مثل هذه "مأساة لا يمكن تصورها".
وتابع الرئيس الأمريكي بايدن "نحن نعمل مع حكام الولايات لضمان حصولهم على ما يحتاجون إليه مع استمرار البحث عن ناجين وتقييم الأضرار".
ولقي نحو 50 شخصا على الأقل حتفهم في ولاية كنتاكي، بعدما اجتاحت أعاصير الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة.
واجتاحت أعاصير أربع ولايات أمريكية هي ميزوري واركنساو وكنتاكي وتينيسي كما صدرت تحذيرات متعلقة بإيلينوي.
وفي ولاية أركنساو، قضى شخص وحوصر 20 آخرون بعدما اجتاح إعصار "دار مونيت مانور" للمسنين، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مضيفة أن شخصاً آخر لقي حتفه في مكان آخر بالولاية.
وفي ولاية تينيسي، لقي شخصان على الأقل حتفهما في حوادث مرتبطة بالعاصفة، بحسب وسائل إعلام محلية عن مسؤول في إدارة الطوارئ.