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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

12 ديسمبر.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هي نصيحة الأبراج لك؟

الأبراج
الأبراج

برج القوس من الأبراج النارية النارية، التي تتسم بشخصية قوية وشجاعة فهم لا يخافون من تجربة كل ما هو جديد، ودائما ما تكون نظرته للأمور مختلفة.
 

وتختلف درجة تواجد تلك الصفات  من شخص لآخر نتيجة لتأثير علم الأرقام عليهم لاسيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

 مواليد اليوم الأحد 12 ديسمبر من برج القوس
 

مولود اليوم من برج القوس يحرص على البقاء جنباً إلى جنب مع عائلته وأصدقائه خلال أعماله ومسيرة حياته؛ حيث إنّ الدعم والحب العائلي من أهم الأمور التي توصل الإنسان لما يريده في الحياة، ويحرص القوس على انتقاء الأصحاب الّذين يحملون نفس طباعه ومميّزاته، وهو يحبّ الأشخاص الّذين يفكّرون بطريقة عميقة بعيدة عن السطحية، ويحبّ التعرف على ثقافات وأجناس مختلفة، ويقدّم التضحيات دون تردّد لمساعدة الأصدقاء، وهو خدوم ومتواضع، ولا ينتظر المقابل جراء ما يقدّمه. القوس والعمل القوس شخصيّة مؤثّرة، تحبّ العمل المنظّم، يقدّر جهود الآخرين، ويحترم آراءهم بالعمل مع أنّه دائماً يسعى لإقناع فريق العمل بأفكاره وغالباً ما تنجح، يستطيع اختيار الوقت المناسب للكلام، وإعطاء رأيه بوضوح
 

 

برج القوس:

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني: 
تكون مقاربتك للامور لينة خاصة وانك تقبل على اربعة ايام من الوعود والتطورات المتلاحقة مع وجود القمر في السرطان ومن ثم في الاسد تحقق احلامك، وقد تتوصل الى انجاز مشروع مهم او الى تحسين اوضاعك المالية ، تحقق الارباح وقد توقّع على عقد غير منتظر، او تقوم بعملية مالية مثمرة، او تضاعف عائداتك بقيامك بعمل جديد تسيطر على الاوضاع وتتغلّب على المصاعب الصغيرة.لكن القمر في العذراء  في عطلة الاسبوع قد يولد ازمة مالية او يتحدث عن عملية بيع او شراء تبدو دقيقة او مستعصية. 
 

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي: 
يطالعك هذا الاسبوع ايضا بمشاحنات ومواجهات فلا يناسبك وجود الزهرة في الجوزاء ما يثير المشاكل العائلية والخلافات مع الزوج او الحبيب فكن حذرا جدا واحم استقرارك العائلي والزوجي والعاطفي، وتكثر المسؤوليات المعقدة والتي تسبب لك شعوراً بالاستياء ان الأجواء صعبة ومتطلبة وتحتاج الى قدرة كبيرة على التحمل والى رحابة صدر وإلا لا تلم إلا نفسك.

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