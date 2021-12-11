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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: الخمر أُم الخبائث والكبائر.. والدليل هذه الآية

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" والمُذاع عبر فضائية" دى إم سى"، إن الآية 219 من سورة البقرة تثبت أن الخمر أم الخبائث والكبائر.

 

وأضاف، أن الآية المباركة يقول الله عز وجل فيها "يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون".

 

وأشار إلى أن البشر ينخدعون فى الخمر لما فيها من منافع، لافتًا إلى أنها لا يوجد بها منافع بالمعنى المتصور لدى كثير من البشر.

 

وأكد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الله وصف فى الخمر شيئين بصفتين ألا وهما المنافع والإثم، مشيرًا إلى أنهما عكس بعضهما فى كل أمور الحياة من الفوائد والأضرار.

 

وفي حلقة سابقة قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن التفاضل ما بين الناس في الأمور الدنيوية أصبح واسعًا بصورة كبيرة سواء في المنزل أو الذرية أو السيارة.

 

وتابع "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، ، أن العرب الاوائل كانوا متقاربين إلى حد كبير، معقبًا: "أكبر واحد فيهم عنده جمل، ومكنش في تفاوت كبير بينهم إلا في حالة واحدة فقط إلا وهي العلم والقراءة والكتابة".

 

وأضاف أنه تحدث سابقًا بأنه قبطي، فقام البعض بسبه مدعيًا بأنه يشبه نفسه بغير المسلمين، معقبًا: " المصري هو قبطي، والقبطي يعني مصري، في ناس دخلت على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت يا أخي حرام عليك، أنت بتشبه نفسك بغير المسلمين، انت معندكش دين، لو هو سأل كان أحسن ليا وليه". 

خالد الجندي مصانع الخمور لعلهم يفقهون الخمر أم الخبائث والكبائر يسألونك عن الخمر والميسر المجلس الاعلى للشئون الاسلامية الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي

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