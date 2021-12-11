للمشاركة في "أيادي مصر".. نائب محافظ المنيا يزور معرض الفنان حسن الشرق

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن المحافظة تواصل استعداداتها للمشاركة في منصة "أيادي مصر" للتسويق الإلكتروني لترويج الحرف اليدوية والتراثية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بالمشاركة بكافة المشروعات التنموية والحرف اليدوية والتراثية لفتح العديد من الأسواق المصرية والدولية.

ووجه" القاضي" نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بالتنسيق ومتابعة الأعمال اليدوية والحرفية بالمحافظة، للمشاركة في أعمال المنصة، مشيراً إلى أن الهدف من إطلاق المنصة هو دعم وتمكين المرأة والشباب لتسويق المنتجات والحرف اليدوية والحرفية على الإنترنت للمساعدة في تسويقها داخلياً وخارجياً.

من جانبه، زار "أبوزيد" معرض الفنان حسن الشرق العالمي بقرية زاوية سلطان بمركز المنيا، والذي يجسد الثقافة المصرية من خلال فن الرسم حيث استعرض النائب اللوحات الخاصة بالفنان تمهيدا للتنسيق والمشاركة في منصة "أيادي مصر" .