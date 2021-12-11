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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. عملية سرقة تكشف مخططا لهجوم مسلح على مركز أمني

الشرطة التونسية
الشرطة التونسية

أفادت صحيفة الشروق التونسي نقلا عن مصدر أمني بأن وحدات الحرس الوطني في ولاية سيدي بوزيد تمكنت من القبض على شابين بصدد سرقة أكياس زيتون من فوق إحدى الشاحنات، وبعد تفتيش هاتف أحدهما تم ضبط فيديو مسجل يخطط فيه للهجوم بسلاح ناري على مركز الحرس الوطني بمعتمدية أولاد حفوز.

وأكدت الدول السبع الكبار مساء الجمعة، على ضرورة تحديد سقف زمني للفترة الاستثنائية التي تعيشها تونس منذ 25 يوليو الماضي، وطالبت بتحديد سقف زمني واضح يسمح بعودة سريعة لسير عمل مؤسسات الديمقراطية بما في ذلك ”برلمان منتخب“.

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وشدد بيان صادر عن بعثات مجموعة السبع الكبار، على أهمية احترام الحريات الأساسية لجميع التونسيين وطالبت هذه الدول بشمولية وشفافية عملية إشراك كافة الأطراف المعنية بما في ذلك الأصوات المختلفة في الطيف السياسي والمجتمع المدني.

وأضاف البيان أن الدول السبع الكبار تؤكد على “أهمية الإستقرار الاجتماعي والاقتصادي لتلبية احتياجات الشعب التونسي” وأشار البيان إلى وقوف هذه الدول “ على أهبة الاستعداد لتشجيع ودعم التنفيذ السريع للخطوات الضرورية لتعزيز الوضع الاقتصادي والمالي لتونس“.

وعبرت الدول عن استعدادها لدعم الخطوات التي تُجرى المباحثات بشأنها مع الشركاء الدوليين ، وذلك بهدف حماية الفئات الأكثر ضعفاً وإرساء أسس النمو المستدام والعادل.

وشدد البيان على أن هذا المسار الذي يجب أن تتبعه تونس“ سيساعد على ضمان دعم واسع النطاق ودائم لتقدم تونس في المستقبل” مشيرا إلى استعداد هذه الدول لدعم تونس وشعبها في التصدي للتحديات المقبلة.

ووقع هذا البيان سفراء كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ووفد الاتحاد الأوروبي بتونس، وتم نشره على الصفحة الرسمية لسفارة ألمانيا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويذكر أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، شدد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي أمس على ضرورة تحقيق وحدة كل التونسيين لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

وأضاف أن ”الاختلاف في التصورات والآراء لا يعني انعدام التعايش“، مضيفا أن ”الدولة تتسع للجميع والقانون فوق الجميع“، وفق بلاغ صادر عن الرئاسة.

وتابع أن ”المواطن التونسي يجب أن يمر من حالة اليأس إلى حالة الأمل“، مضيفا أن تونس ”لن تتقدم إلا في ظل قبول الآخر والتنافس النزيه“.

تونس الأمن سرقة مجموعة السبع اخبار العالم

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