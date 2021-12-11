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تعليم

أساسيات ومبادئ جودة المستشفيات بالعصبية والنفسية بجامعة ٱسيوط .. صور

صدى البلد

نظمت وحدة الجودة بمستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب بمستشفيات جامعة أسيوط دورة تدريبية تحت عنوان " أساسيات ومبادئ جودة المستشفيات " استهدفت الدورة العاملين بالمستشفى من مختلف الفئات الوظيفية.

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وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، و الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، و الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ، و الدكتور محمد عبدالباسط خلاف مدير مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب

و أكد  الدكتور محمد عبد الباسط خلاف مدير المستشفى أن الهدف من الجودة تحقيق أعلى استفادة للجمهور من الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى، وكفاءة العمليات الإدارية، والحث على أهمية العمل الجماعي في تقديم خدمة طبية متميزة.

حاضر في الدورة التدريبية  الدكتور عبد الحكيم عبد الستار الأستاذ المساعد بقسم جراحة المخ والأعصاب ونائب المدير للشئون الإدارية والجودة.

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جامعة اسيوط مستشفيات أسيوط الجامعية مستشفى الأمراض العصبية والنفسية جراحة المخ والأعصاب وحدة الجودة

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