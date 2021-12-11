غادة والي: 144 دولة تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

كشفت الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، تفاصيل الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة " الأولي المصرية": "مصر ستنظم هذا المؤتمر وسيشهد مشاركة 144 دولة حول العالم و5 رؤساء دول 50 وزير، وهذا يعد أعلى حضور فى تاريخ هذا المؤتمر".

وأوضحت غادة والي: "هناك مشاركة ضخمة من قبل المجتمع المدنى بهذه الفاعلية، مضيفة:" 286 جمعية من جمعيات المجتمع المدنى و257 جمعية من جمعيات المجتمع الأهلى".

وأكملت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: "هناك 189 دولة وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لافتة إلى أن معظم دول العالم وقعت على هذه الاتفاقية".

