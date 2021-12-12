علي جمعة : السحر موجود في كل الكتب المقدسة.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن السحر موجود في كل الكتب المقدسة ، وكذلك الحسد والعين، وكل الأديان أقرت وجود هذه المصطلحات.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن علماء الكونيات لما اكتشفوا الطاقة الإيجابية، اكتشفوا معها الطاقة السلبية، فالسحر والحسد من قبيل الطاقة السلبية، منوها أن هناك كما هائلا من التصورات التي حصلت حول هذه الطاقة السلبية الموجودة فعلا والتي لها أثر سيئ ولها تم التهويل منها إلى درجة وصلت إلى الخرافة.

وأشار إلى أنه يمكن التعامل مع الطاقة السلبية من السحر والحسد، وفقا لما ورد في الشرع الحنيف، فند قوله تعالى (إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا) فالشيطان ضعيف وسلبي ومع ذلك مؤذي.

وأوضح أن الله أثبت لهذا الشيطان الشر والأذى الذي يحدثه مع ابن آدم، كما في قوله تعالى (من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس).

وذكر أنه لا ينبغي أن ننكر شيئا موجود بالفعل، ولكن علينا أن نعرف كيفية التعامل مع هذا الشر الموجود الذي يؤذي الناس، فهذا الشئ السلبي الذي يرى الناس ولا يرونه.

وأكد أن هذا الشيطان يمكن القضاء عليه بالأذكار وقراءة القرآن ، منوها أن الشيطان يجري أول ما يرتفع الأذان للصلاة، فكيده ضعيف ويذهب بذكر الله.

