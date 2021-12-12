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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ولي العهد السعودي يهنئ الكاظمي بالذكرى المئوية لـ العراق

صدى البلد

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الأحد، اتصالا هاتفياً برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي هنأه خلاله بالذكرى المئوية لتأسيس دولة العراق.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً بـ مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق.

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وقالت الوكالة إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عبر خلال الاتصال عن التهنئة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية.

كما جرى استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون القائمة حالياً وسبل دعمها.

ولي العهد السعودي الكاظمي العراق محمد بن سلمان الذكرى المئوية

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