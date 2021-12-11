قادة الإمارات يهنئون رئيس العراق بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة

بعث رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية تهنئة إلى رئيس العراق الدكتور برهم صالح، وذلك بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية.

كما بعث نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس الوزراء العراقي الدكتور مصطفى الكاظمي.

من جانبه، قال رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي في الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية "لا خيار أمامنا إلا الدفاع عن تاريخ البلد ومنع المتلاعبين بمقدراته".

وتابع: " لا يعني أن العراق قبل مئة عام من اليوم لم يكنْ دولة، فهنا على الأرض التي تقف أقدام العراقيين عليها بثبات كانت أول دولة عرفتْها البشرية، وأول قانون نظّم حياة البشر، وأول شرطي كانت وظيفته حماية الناس، وأول جندي نظامي دافع عن الحدود وضحى بنفسه".

وأضاف الكاظمي "هنا على الأرض التي تحرسها أرواح آبائكم وأجدادكم كان أول تنظيم اقتصادي يحفظ الحقوق والملكية والبيع والشراء، وأول عقاب للمتجاوزين على حقوق الناس".

وأردف قائلا "هنا كانت أول قصيدة شعر، والفن والثقافة.. أول قاعدة في علوم الرياضيات.. أول مخطط عمراني.. وأول لحظة وحي ونبوة".

وأوضح أن "إدراك العراقيين لكل هذا الإرث، هو مسؤوليتهم التي تناقلتها الأجيال ووصلتنا، وسننقلها إلى أجيالنا القادمة لنقول لهم بكل وضوح وصراحة تليق بعصر التكنولوجيا الحديث هنا العراق ..هنا الدولة ..وليس أمامنا من خيار كعراقيين إلا الدفاع عنها وحفظ تأريخها ومنع المتلاعبين بمقدراتها".

وقال الكاظمي "هذا النبع التأريخي المتدفق.. اسمه العراق، التأريخ.. التنوع.. الجغرافيا.. الثقافة والعمارة والفن.. التجارب المتراكمة بأحداثها السعيدة والمرة.. اللغات المتفاعلة.. كلها ليست مصادفات، بل هي جوهر مفهوم الدولة الذي فرض نفسه عام 1921 رغم كل المساجلات والاجتهادات".