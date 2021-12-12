بايدن: لن نرسل قواتنا لأوكرانيا..وروسيا ستدفع ثمناً باهظاً

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن لم تخطط أبدًا لإرسال قوات إلى أوكرانيا، لكن الولايات المتحدة حذرت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنه ستكون هناك عواقب في حالة وقوع أي عدوان.

وقال بايدن للصحفيين عندما سئل عن سبب قرار الولايات المتحدة التخلي عن خطط إرسال قوات قتالية إلى أوكرانيا "لم يكونوا على الطاولة قط".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه في حال قررت روسيا مهاجمة أوكرانيا، فإن الولايات المتحدة ستعزز وجود القوات الأمريكية في دول الناتو وستدفع موسكو "ثمناً باهظاً" من حيث صورتها العالمية، فضلاً عن الاقتصاد.

قال بايدن:"لقد أوضحت للرئيس بوتين ... أنه إذا تحرك نحو أوكرانيا، فإن العواقب الاقتصادية على اقتصاده ستكون مدمرة، مضيفًا أن الولايات المتحدة "سيتعين عليها إرسال المزيد من القوات الأمريكية وقوات الناتو إلى الجانب الشرقي و تأثير كل ذلك على روسيا وموقفها وبقية نظرة العالم على روسيا، سيتغير بشكل ملحوظ".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لقناة ANT1 التلفزيونية اليونانية يوم السبت إن روسيا لا تخطط لأية هجمات على أوكرانيا. كما انتقد بيسكوف تركيا لبيعها طائراتها بدون طيار التي تستخدمها كييف في دونباس لأوكرانيا.

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مكالمة هاتفية آمنة مع بايدن يوم الثلاثاء ناقش فيها التجمع المزعوم للقوات الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا.

وعلى مدى الأسابيع العديدة الماضية، اتهمت كييف وبعض الدول الغربية موسكو بحشد القوات بالقرب من حدودها مع أوكرانيا. من جانبها، رفضت موسكو مرارًا الاتهامات قائلة إن الغرب يريد استخدامها ذريعة لنشر معدات عسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية.