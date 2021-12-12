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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ القليوبية يتابع سير العمل بمشروعات "حياة كريمة" بقرى شبين القناطر

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تابع الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية يرافقه خالد العرفى رئيس مركز ومدينة شبين القناطر سير العمل بالمشروعات الجارية ضمن مبادرة "حياة كريمة" بنطاق المركز وذلك بتكليف من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.
وبدأت جولة نائب محافظ القليوبية ، بتفقد الأعمال الإنشائية الجارية بمجمع الخدمات والمجمع الزراعى بطحانوب والأعمال الجارية بمحطة رفع مياه الصرف الصحى وشبكات الانحدار بالكوم الأحمر.
كما تفقد أعمال إزالة مبنى الوحدة الصحية القديمة بالكوم الأحمر تمهيدا للبدء فى إنشاء وحدة جديدة وفقا لمعايير منظومة الرعاية الصحية الشاملة حيث تفقد نائب محافظ القليوبية ، الأعمال الجارية بمجمع الخدمات والمجمع الزراعى بنوى، والأعمال الإنشائية الجارية بمحطة معالجة مياه الصرف الصحى بالحزانية.
وخلال الجولة استمع نائب المحافظ، إلى شكاوى ومقترحات المواطنين وانتقل لمعاينتها على الفور يرافقه المختصين بمجلس المدينة للعمل على حل تلك المشكلات مباشرة خاصة مشكلات تراكم المخلفات.
واختتم نائب محافظ القليوبية ، الجولة بتفقد أعمال الجسات والرفع المساحى بموقع إنشاء المستشفى المركزى الجديد ضمن أعمال تطوير المدينة بالتزامن مع المشروعات الجارية بالمركز ضمن المبادرة.

من ناحية اخرى أعلن الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة فى القليوبية تنظيم مسابقة بين الإدارات الفرعية عن أفضل إدارة تقدم خدمات للمرأة ولذوي القدرات والهمم.
يأتي ذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم وتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بذوي الهمم خلال مؤتمر قادرون باختلاف ، والتوصية برعايتهم وتقديم كافة سبل الدعم لهم.
كما تنظم المسابقة في سياق الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وانطلاقا من حق المرأة في ممارسة الرياضة، وتغيير بعض الأفكار والمفاهيم حول وجود الفتاة والمرأة داخل مراكز الشباب ليس فقط لممارسة الأنشطة الرياضية، ولكن أيضا للاستفادة من الأنشطة الثقافية والفنية والتدريب، وما تقدمه أندية الفتاة والمرأة من خدمات وأنشطة.
وتُنظم مسابقة أفضل إدارة تقدم خدمات للمرأة ولذوي القدرات والهمم انطلاقا من توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واستراتيجية الوزارة في ضرورة أن تكون مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية  تعمل على جذب كل فئات المجتمع على اختلاف المراحل العمرية.
وأشار الصبروط إلى وجود تقييم وتكريم لأصحاب المراكز الأولى الثلاثة من خلال لجنة لتقييم تقارير مديري الإدارات الفرعية حول ما تم اتخاذه من إجراءات، وذلك في سبيل فتح أكبر عدد من مراكز المرأة ومراكز ذوي القدرات والهمم بمراكز شباب القرى، بهدف جذب المرأة وذوي الهمم لمراكز الشباب.

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