اقتصادية الشيوخ : قمة المناخ العالمية تضع استراتيجية لتجنب مخاطر التغيرات

أشاد النائب ياسر ذكى وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإخراج الحدث العالمي الضخم المتمثل في القمة العالمية للمناخ «COP 27»، للعام القادم 2022 والتى تنعقد بمدينة السلام شرم الشيخ المصرية على نحو يعكس للعالم التقدم الكبير الذي تشهده مصر في مجال البيئة والتحول لاستخدامات الطاقة النظيفة في إطار جهود الدولة الحثيثة في الوفاء بالتزاماتها تجاه الإنسانية بحماية البيئة، وكذا عرض صورة الدولة الحديثة في مصر وجهودها في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030".

كما أشاد " ذكى " فى بيان له اصدره اليوم بتوجيه الرئيس السيسي بتعزيز مهام اللجنة العليا المشكلة في هذا الصدد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية لصياغة خطط عمل تخصصية للإعداد للقمة من كافة الجوانب، مع عرض تقارير متابعة دورية في هذا الخصوص معرباً عن أمله فى أن مصر سوف تحقق نجاحات كبيرة فى هذه القمة العالمية.

وأكد النائب ياسر ذكى أن مصر كانت فى مقدمة الدول على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا التى تعطى أكبر اهتمام لملف تغير المناخ واعطاء أكبر اهتمام بالاقتصاد الاخطر ، مشيرا إلى أن من يرجع للخطابات التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسى أمام منبر الشعوب ومن قلب منظمة الامم المتحدة بنيويورك بالولايات المتحدة الامريكية سوف يعى جيداً أن مصر كانت فى مقدمة دول العالم التى حذرت وبشدة من الاثار السلبية والخطيرة والوخيمة للتغيرات المناخية.

وأعرب النائب ياسر ذكى عن ثقته التامة فى أن قمة المناخ العالمية بشرم الشيخ ستضع استراتيجة محددة وواضحة العالم لتجنب مخاطر التغيرات المناخية وسوف تحقق جميع اهدافها السياسية والاقتصادية والاستثمارية والسياحة وغيرها لصالح مصر مشيداً بالاهتمام الرئاسة الكبير بهذه القمة العالمية.

تجدر الاشارة الى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي كان قد صرح بأن الاجتماع تناول "متابعة تحضيرات استضافة مصر القمة العالمية للمناخ COP 27 للعام القادم 2022".

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع عرض مختلف الإجراءات اللوجستية والتنظيمية من قبل جهات الاختصاص، فضلاً عن التجارب السابقة لتنظيم مؤتمر المناخ في مختلف الدول، باعتبار أن هذه الفعالية تمثل أكبر وأهم مؤتمرات الأمم المتحدة على الإطلاق من حيث عدد المشاركين ومدة انعقادها، بالإضافة إلى خطط الحكومة لاستثمار استضافة المؤتمر لتحقيق أكبر عائد اقتصادي ممكن من خلال الترويج السياحي لمصر، وإقامة معارض متخصصة على هامش المؤتمر، فضلاً عن الدفع بالشواغل الوطنية والإفريقية بشأن قضايا تغير المناخ، وإتاحة الفرصة لإبرام شراكات مع المؤسسات الدولية المختلفة لتمويل المشروعات ذات الصلة بالتصدي لتغير المناخ في مصر.

شارك في الاجتماع كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة.