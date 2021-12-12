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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحريري يغرًد في ذكرى وفاة الصحفي جبران تويني.. ماذا قال؟

الحريري
الحريري

غرد رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري عبر صفحته الرسمية علي "تويتر" قائلا : "قبل 16 عاما غاب جبران تويني لكن نبض الحرية ما زال يشرق كل نهار في ذكرى استشهاده نوجه التحية لمن وهب حياته دفاعا عن حرية لبنان ورفع قلمه في مواجهة الإرهاب الفكري. 

وأضاف الحريري عبر تويتر قائلا " والتحية موصولة لعائلة كتبت بأرقى الاقلام صفحات مجيدة للحرية والعدالة والسلام الوطني.

 وغرد الوزير السابق أشرف ريفي في ذكرى استشهاد جبران تويني على حسابه عبر تويتر: يستمر اللبنانيون الأحرار في مقاومة احتلال إيران مستلهمين من شجاعته ووطنيته الإرادة لتحرير الوطن الأسير. استشهاد جبران فعل مقاومة مستمر.

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كما قال النائب المستقيل الياس حنكش عبر "تويتر"، في ذكرى استشهاد جبران تويني، قائلاً: "الكل بيعرفك صحافي جريء ونضالي ما بساوم... بس انت إنسان قبل كل شي! جبران تويني رجالك قلال".

 

لبنان رئيس الوزراء سعد الحريرى جبران تويني الارهاب الفكرى

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