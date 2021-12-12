متحدث "السياحة والآثار": استراتيجية إعلامية جديدة لتغيير صورة مصر الذهنية أمام العالم

وجهت سها بهجت المتحدث باسم وزارة السياحة والاثار، رسالة للشباب الإعلامى مضمونها أن الإعلام هو دراسة وعلم يجب الاهتمام به وليس فقط أخذ ناصية الكلام وناصية الحضور بل يجب أن تثقفوا بقدر كافى.

جاء ذلك ضمن فاعليات اليوم الأول من ملتقى شباب الإعلام العربى للدورة الثانية والتى تنظمها كلية الإعلام جامعة القاهرة تحت عنوان “صناعة الإعلام في عصر التكنولوجيا” برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية والدكتورة نشوة عقل الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

وأضافت "سها"، أن وزارة السياحة والآثار من أهم الوزارات فى الفترة الحالية وعليها تركيز إعلامى كبير وذلك نتيجة الانشطة المتعددة والمتتالية التى تقوم بها الوزارة والمجهود الكبير الذى يقوم به فريق العمل بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضافت أن الاستراتيجية الإعلامية الجديدة التى تقدمها وزارة السياحة والاثار تعتمد على ٣ عناصر أساسية وهو مصر دولة شابة حية ومبدعة وهم الثلاث الكلمات التى نستخدمها لتغيير صورة مصر الذهنية أمام العالم.

كما أكدت على أن الشباب هم الأساس ومقاومتها الأساسية ونقدم مصر من خلال الشباب وأبداعهم، والإعلام سلاح قوى لتغير الصورة الذهنية خلال الفترة القادمة.