إزالة 38 تعدياً علي النيل بمنشاة القناطر بالجيزة |فيديو وصور

واصلت محافظة الجيزة حملاتها للتصدي لمخالفات التعدى على الأراضى الزراعية والاراضي أملاك الدولة وحرم نهر النيل.



وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على أن المحافظة من خلال أجهزتها المختلفة لن تتوقف عن أداء دورها الرقابي والضرب بيد من حديد على أي محاولات للتعدى على الرقعة الزراعية او التعدى على حرم نهر النيل .



وأشار إلى أن المحافظة تمكنت من خلال أجهزة مركز ومدينة منشأة القناطر وبالتعاون مع الأجهزة المعنية من تنفيذ ٣٨ إزالة لتعديات علي حرم نهر النيل بنطاق قرى وردان وأبوغالب على مساحة ٤٣٥٣م .



كما تمكنت المحافظة من خلال مركز ومدينة العياط من إزالة ٣حالات تعد بالبناء على أراضٍ زراعية على مساحة 150 متراً بالوحدة المحلية بالبليدة عبارة عن جمالون وأسوار مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين و استمرار المتابعة الدائمة .





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