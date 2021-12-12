عز الأسطول: أغنية احتفالية طريق الكباش كانت باللغة العربية

قال المطرب عز الدين الأسطول إن تخصصه فى الأساس غناء أوبرالى فى كلية التربية الموسيقية وقام بغناء عدة أغانٍ بلغات مختلفة سواء بلهجات شامية، وخليجية، وتركى، وكردى.

وأضاف عز الأسطول، خلال استضافته ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية TEN، أنه يعشق النغمات الشرقية، لافتا إلى أن أغنيته فى احتفالية طريق الكباش كانت باللغة العربية فى البداية، لافتا إلى أن الموسيقار نادر العباسى هو من قام باختياره لإحياء الاحتفالية.

وأشار عز الأسطول إلى أنهم استلموا الترجمة للمقطوعة الموسيقية التى قام بغنائها باحتفالية طريق الكباش وبعد ذلك خضعت للقافية ثم تحولت لمقطوعة فرعونية بالكلام المصرى القديم لأنشودة "آمون رع".