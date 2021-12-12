إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق "إدفو / مرسى علم"

تعرض 3 أشخاص اليوم الأحد لحادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الشرقى إدفو / مرسى علم الرابط بين محافظتى أسوان والبحر الأحمر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق إخطارًا من عمرو أحمد مشرف الإسعاف، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل على طريق إدفو / مرسى علم بالقرب من الكيلو 67 ، وتم الدفع بسيارات إسعاف لموقع الحادث.

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وتبين من الانتقال إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب السيارة وتعرضها للاشتعال، وتم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى إدفو لتلقى العلاج اللازم ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث ، وكانت قد شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم، الأحد، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام سليم مدير الأمن.

وأسفرت الحملة في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 758 حكمًا قضائيًا شملت ضبط 152 حكم حبس جزئي، و 26 حكم حبس مستأنف، و 399 حكما بغرامات، و 177 حكما بمخالفات .

وفى مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 26 قضية تموينية متنوعة شملت ضبط قضية لسلع مجهولة المصدر ، بجانب ضبط 9 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، علاوة على ضبط 12 قضية لعدم حمل الشهادة الصحية ، فضلاً عن ضبط 4 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمي المقرر.

وفي مجال ضبط القضايا المرورية ، تم ضبط 624 مخالفة مرورية شملت ضبط 4 مركبة توك توك بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 95 مخالفة، وتحرير 125 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 110 حالة عدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 156 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 117 مخالفة متنوعة ، علاوة على ضبط 17 حالة مسببات للحوادث المختلفة.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة ، تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين أبو سمبل بدائرة مركز شرطة أسوان مما أسفر الفحص عن ضبط حالتين إيجابية لتعاطي مخدر " حشيش وبانجو وأقراص مخدرة ".

وتركت نتائج الحملة الأمنية الأثر الطيب والملموس لدى المواطنين، ورسخت لديهم الشعور بالأمن و عمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.