مكوجي وحلاق وصبي نجار .. مهن النجوم قبل الشهرة

"الشغل مش عيب" شعار اتخذه العديد من الفنانين للحديث عن مهنتهم السابقة قبل الشهرة، دون خجل أو تكلف.



مكوجي ومصفف شعر وعامل بناء ونجار، وغيرها من المهن التي عمل بعا العديد من النجوم، يعرض موقع صدى البلد أهم تصريحات النجوم حول مهنتهم السابقة قبل العمل بالفن.

وأثار الفنان عاصي الحلاني، الجدل بتصريحاته المثيرة أثناء وجوده ضيف مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج السيرة، وصرح في الحلقة إنه بدأ حياته العملية وهو عمره ١٥ عاما، وعمل حلواني ثم صبي نجار لرغبته في دراسة العود.





أما الفنانة أمينة خليل، صرحت خلال حلولها ضيفة على حلقة من برنامج ABtalks من تقديم الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، عن فترة دراستها فن التمثيل في الولايات المتحدة الأمريكية، وقالت أنها خاضت التجربة كاملة ووقتها قررت أنها تدرس وتعمل في نفس الوقت.



وعملت كنادلة "جرسونة" ومانت تقوم بتنظيف دورات المياه، ولكنها كانت تنفق كل أموالها في شراء الملابس، وعندما طلبت من والدها أنه يعطيها أموال رفض لأنه كان يرغب في أن تعتمد على نفسها، لكن والدتها كانت تعطيها الأموال.



لمتابعة تفاصيل أكثر عن مهن النجوم السابقة لشهرتهم، يرجى مشاهدة الڤيديو التالي:

