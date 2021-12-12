عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

مكوجي وحلاق وصبي نجار.. مهن النجوم قبل الشهرة

مكوجي وحلاق وصبي
مكوجي وحلاق وصبي نجار .. مهن النجوم قبل الشهرة

"الشغل مش عيب" شعار اتخذه العديد من الفنانين للحديث عن مهنتهم السابقة قبل الشهرة، دون خجل أو تكلف.  


مكوجي ومصفف شعر وعامل بناء ونجار، وغيرها من المهن التي عمل بعا العديد من النجوم، يعرض موقع صدى البلد أهم تصريحات النجوم حول مهنتهم السابقة قبل العمل بالفن.

 

وأثار الفنان عاصي الحلاني، الجدل بتصريحاته المثيرة أثناء وجوده ضيف مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج السيرة، وصرح في الحلقة إنه بدأ حياته العملية وهو عمره  ١٥ عاما،  وعمل حلواني ثم صبي نجار لرغبته في دراسة العود.


أما الفنانة أمينة خليل، صرحت خلال حلولها ضيفة على حلقة من برنامج ABtalks من تقديم الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، عن فترة دراستها فن التمثيل في الولايات المتحدة الأمريكية، وقالت أنها خاضت التجربة كاملة ووقتها قررت أنها تدرس وتعمل في نفس الوقت.


وعملت  كنادلة "جرسونة" ومانت تقوم بتنظيف دورات المياه، ولكنها كانت تنفق  كل أموالها في شراء الملابس، وعندما طلبت من والدها أنه يعطيها أموال رفض لأنه كان يرغب في أن تعتمد على نفسها، لكن والدتها كانت تعطيها الأموال.

لمتابعة تفاصيل أكثر عن مهن النجوم السابقة لشهرتهم، يرجى مشاهدة الڤيديو التالي: 
 

عاصي الحلاني امينة خليل الشغل مش عيب مكوجي ومصفف شعر وعامل بناء ونجار

ترشيحاتنا

لسداد التعويضات لضحايا السيارات.. بروتوكول بين التأمين الإجباري وصندوق الحوادث المجٌهلة

أول تعليق من رئيس شركة بيونتيك بعد أنباء رفضه تلقي لقاح كورونا

رئيس مجلس النواب: إفساح المجال أمام المعارضة "تحت القبة"

وكيل الأزهر ووزير الشباب يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التوعية الأسرية والمجتمعية

الطيب والصغير.. تعرف على معلقي مباراة مصر وتونس في "كأس العرب"

البورصة تربح 6 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حظر الأفراح وتقديم الشيشة بسبب كورونا.. وعقوبات رادعة للمخالفين

مرض وعنوسة وعدم إنجاب.. تفاصيل العثور على أعمال سفلية وسحر وطلاسم بمقابر القليوبية

أول تعليق من الدكتور أحمد كريمة على واقعة حلق شعر الفنانة شيرين

انهيار مبان وفقدان العشرات.. شاهد| انفجار خط أنابيب غاز في إيطاليا

الكاف يتبرأ من ورطة الأهلي فى كأس العالم للأندية

علاء نبيل: مباراة مصر والأردن شهدت حدثا فريدا بين كيروش ومساعديه

قدم 324 عملا.. نجوم الفن يغيبون عن تشييع جنازة الراحل محمد عبد الحليم

عز الدخيلة تستحوذ على حصة أبو هشيمة في حديد المصريين مقابل 2.6 مليار جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوستالجيا| ثعابين راقصة وحيل تسحر أعين الناس.. أسرار جراب «الحاوي» زمان

قدم أغنية جديدة.. صابر الرباعي يحيي حفلا ضخما في العاصمة الإدارية

بعد سقوطها بسيارتها.. لحظة انتشال امرأة على حافة شلالات نياجارا|فيديو

توصيلة سريعة.. شاهد| سائق يقود القطار لشراء "زبادي"

فيديو

مكوجي وحلاق وصبي نجار.. مهن النجوم قبل الشهرة

مرض وعنوسة وعدم إنجاب.. تفاصيل العثور على أعمال سفلية وسحر وطلاسم بمقابر القليوبية

أنا مش مريضة نفسية.. شيرين تكشف السبب الحقيقي لحلاقة شعرها

محامية فاتن موسى تهاجم مصطفى فهمي في بيان جديد.. ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

اﻟﻤﺰﻳﺪ