عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مفتي الجمهورية يستقبل سفير مصر الجديد في صربيا لبحث تعزيز التعاون ودعم الجالية

مفتي الجمهورية يستقبل
مفتي الجمهورية يستقبل سفير مصر الجديد في صربيا

استقبل فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام- مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- السيد السفير باسل صلاح –سفير مصر الجديد في بلجراد بصربيا، لبحث أوجه تعزيز التعاون، ودعم الجالية المسلمة في صربيا شرعيًا وإفتائيًا وتدريب الكوادر الإفتائية.

 

أكد فضيلة المفتي أن دار الإفتاء المصرية تضع على قائمة أولوياتها توصيل الرسالة الدينية والإفتائية الوسطية للدولة المصرية، وتحقيق الريادة المصرية الدينية في الخارج، لما تتسم به المؤسسات الدينية المصرية بالوسطية والاعتدال والقبول عند جميع المسلمين في ربوع الأرض.

 

وأضاف فضيلته أنه من أجل ذلك أنشأت الدار الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم لتكون مظلة جامعة للمؤسسات والهيئات الإفتائية الوسطية حيث تضم حتى الآن ما يقرب من 70 عضوًا من 55 دولة من مختلف دول العلم، مشيرًا إلى أن الأمانة وضعت استراتيجية لنشر صحيح الدين وضبط بوصلة الإفتاء ومواجهة الفكر المتطرف في الخارج، وتقديم كافة أشكال الدعم الشرعي والإفتائي للمسلمين في الخارج، فضلًا عن كونها تأكيدًا للريادة المصرية، ولدور مصر المهم عالميًا.

 

وأبدى فضيلة المفتي استعداد دار الإفتاء المصرية الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم العلمي والإفتائي للمسلمين في صربيا ومنطقة البلقان، واستقبال علماء صربيا في بلجراد و"السنجق" لتدريبهم على مهارات الإفتاء، مشيرًا إلى كون كل من مفتي بلجراد ومفتي السنجق أعضاء ممثلين في الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

علي جمعة : الشيطان بيجري أول ما يرفع الأذان للصلاة.. فيديو

علي جمعة : السحر موجود في كل الكتب المقدسة.. فيديو

أول تعليق من الدكتور أحمد كريمة على واقعة حلق شعر الفنانة شيرين

معجزات القرآن التي حيرت العالم .. خصائص ومميزات تفرد بها

من جانبه أكد السفير باسل صلاح –سفير مصر الجديد في بلجراد بصربيا- أن هذه الزيارة تأتي بناءً على نجاح زيارة فضيلة المفتي المهمة إلى سراييفو، والتي كان لها الأثر الإيجابي الكبير على منطقة البلقان بكاملها.

 

كما عبر عن اعتزاز صربيا بالعلاقات المصرية خاصة في المجال الديني لما للأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية من مكانة كبيرة في قلوب الشعب البوسني وشعوب البلقان.

 

وأشار السفير باسل صلاح إلى أهمية استثمار إمكانيات دار الإفتاء في تعزيز التعاون الديني والإفتائي، خاصة في مجال تدريب المفتين وإعدادهم، وهو ما سيتم تفعيله قريبًا بإذن الله.

ترشيحاتنا

نضال الأحمدية تكشف سبب تضارب تصريحات شيرين عن حبها لطليقها

لسداد التعويضات لضحايا السيارات.. بروتوكول بين التأمين الإجباري وصندوق الحوادث المجٌهلة

أول تعليق من رئيس شركة بيونتيك بعد خبر رفضه تلقي لقاح كورونا

رئيس مجلس النواب: إفساح المجال أمام المعارضة "تحت القبة"

وكيل الأزهر ووزير الشباب يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التوعية الأسرية والمجتمعية

الطيب والصغير.. تعرف على معلقي مباراة مصر وتونس في "كأس العرب"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حظر الأفراح وتقديم الشيشة بسبب كورونا.. وعقوبات رادعة للمخالفين

مرض وعنوسة وعدم إنجاب.. تفاصيل العثور على أعمال سفلية وسحر وطلاسم بمقابر القليوبية

أول تعليق من الدكتور أحمد كريمة على واقعة حلق شعر الفنانة شيرين

انهيار مبان وفقدان العشرات.. شاهد| انفجار خط أنابيب غاز في إيطاليا

الكاف يتبرأ من ورطة الأهلي فى كأس العالم للأندية

علاء نبيل: مباراة مصر والأردن شهدت حدثا فريدا بين كيروش ومساعديه

قدم 324 عملا.. نجوم الفن يغيبون عن تشييع جنازة الراحل محمد عبد الحليم

عز الدخيلة تستحوذ على حصة أبو هشيمة في حديد المصريين مقابل 2.6 مليار جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوستالجيا| ثعابين راقصة وحيل تسحر أعين الناس.. أسرار جراب «الحاوي» زمان

قدم أغنية جديدة.. صابر الرباعي يحيي حفلا ضخما في العاصمة الإدارية

بعد سقوطها بسيارتها.. لحظة انتشال امرأة على حافة شلالات نياجارا|فيديو

توصيلة سريعة.. شاهد| سائق يقود القطار لشراء "زبادي"

فيديو

مكوجي وحلاق وصبي نجار.. مهن النجوم قبل الشهرة

مرض وعنوسة وعدم إنجاب.. تفاصيل العثور على أعمال سفلية وسحر وطلاسم بمقابر القليوبية

أنا مش مريضة نفسية.. شيرين تكشف السبب الحقيقي لحلاقة شعرها

محامية فاتن موسى تهاجم مصطفى فهمي في بيان جديد.. ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

اﻟﻤﺰﻳﺪ