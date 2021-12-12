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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أول تعليق من الدكتور أحمد كريمة على واقعة حلق شعر الفنانة شيرين

الدكتور أحمد كريمة
الدكتور أحمد كريمة

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الدين الإسلامي علمنا ألا نتدخل في الأمور الشخصية للأشخاص، فلكل آدمي حرة شخصية لا يجوز لنا التدخل.


وأضاف الأستاذ بجامعة الأزهر، في لقائه على فضائية "الحدث اليوم"، أن المسلم لا يحق له حتى انتقاد أخيه المسلم، فقال النبي في خطبة الوداع "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام".

مفاجأة عن حلق شعر شيرين عبد الوهاب


علق الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، على ما قامت به الفنانة شيرين عبد الوهاب، وقال إن شخصيات الفنانين تسمى شخصيات دورية، وكل موقف تظهر بـ شخصية مختلفة.


وأضاف استشاري الطب النفسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن الفنان عندما يتعرض لـ ضغط و حرمان عاطفى يقوم بفعل غريب أو موقف مخالف للواقع.

ولفت إلى أن الشعر لـ أى سيدة هو تاج المرأة، وعندما يتم إزالة الشعر يكون دليل على قوة السيدة فى هذا الموقف، وهذا التصرف من شيرين يدل على قوتها.

ووجه رسالة لـ شيرين قائلا" بنحبك وبنشجعك، و الشعب العربي بالكامل منتظرك".


وتابع أنه ينصح السيدات بعدم فعل ما قامت به شيرين، معلقًا :" ربنا علمنا الصبر فى الشدة، ولذلك على السيدات الصبر، وعدم إضاعة العمر فى مشكلات".

الدكتور أحمد كريمة جامعة الأزهر أستاذ الفقه المقارن الدين الإسلامي حلق شعر شيرين عبد الوهاب

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