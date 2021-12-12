قتلى ودمار هائل .. أعاصير غير مسبوقة تضرب أمريكا.. فيديو

أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو يعرض قتلى وآثار دمار هائل جراء أعاصير غير مسبوقة في الولايات المتحدة.

وأوضحت أن لقطات سجلت أظهرت الضرر الذي لحق بمدينة مايفيلد بولاية كنتاكي جراء أعاصير ضربت الولايات المتحدة ووصفها الرئيس الأمريكي بالأكبر في تاريخ البلاد.

وأشارت إلى أن حاكم ولاية كنتاكي قال إن إعصارًا هائلا قتل 70 شخصا على الأقل في الولاية وإن عدد القتلى قد يرتفع بعد أن اجتاح الطقس القاسي ما لا يقل عن 5 ولايات أخرى.

وأعلن الرئيس الأمريكي حالة الطوارئ في كنتاكي، مرجحا أنه يمكن أن تتبعها مناطق أخرى إذا طلب حكام الولايات المتضررة ذلك.