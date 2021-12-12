النشرة الدينية| 3 آيات قرآنية لها تأثير عجيب على أبنائك.. 17 آية هدية لكل مصاب بالسحر والمس والخوف تشفيه فورًا.. هل يوجد سحر يفرق بين المرء وزوجته ويسبب أمراضا نفسية؟

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التى تشغل بال الكثيرين، نستعرض أبرزها في النشرة الدينية.

هل تجب التفرقة بين الزوجة وزوجها لعدم انتظامه في الصلاة بحجة العمل؟

على جمعة معلقًا على حملات تنظيف القبور لاستخراج الأعمال السحرية: إثارة لا إنارة

3 آيات قرآنية لها تأثير عجيب على أبنائك.. احرص على ترديدها يوميًا

هل يوجد سحر يفرق بين المرء وزوجته ويسبب أمراضا نفسية؟.. على جمعة يوضح

دعاء نبوي ردده إذا ضاقت بك الدنيا .. سيأتيك الفرج عاجلاً

17 آية هدية لكل مصاب بالسحر والمس والخوف تشفيه فورًا

علاج لكثرة التثاؤب في الصلاة وعند قراءة القرآن .. الإفتاء توضح

حكم التسوية بين الأبناء في العطية حال الحياة.. مستشار المفتي يجيب

علاقتي بأهلي سطحية لتجنب المشاكل فهل علي إثم؟.. الإفتاء ترد