عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

المركزي للإحصاء| انخفاض العجز بالميزان التجاري لـ 22.5% ..ونواب يؤكدون : الوضع الحالي للاقتصاد مستقر وزيادة الصادرات أهم أسباب الانخفاض .. وتوجيهات الرئيس تعمل علي رفع معدلات النمو بشكل غير مسبوق

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

بعد وصوله لـ 22.5%.. برلماني يكشف أسباب انخفاض قيمة العجز بالميزان التجاري

عصام عفيفي: انخفاض العجز بالميزان التجاري نتيجة زيادة الصادرات وتوطين الصناعة

المركزي للإحصاء : قيمة واردات بعض السلع انخفضت خلال شهر سبتمبر 2021

 

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،أمس السبت، النشــرة  الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية سبتمبر 2021 وبـلغت قيـمة العجـز فى الميـزان التجـارى  2.39 مليــار دولار خـــلال شهر  سبتمبر 2021 مقابل 3.08 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدره  22.5 %.

وفي هذا الصدد أشاد عدد من نواب البرلمان بجهود الدولة في تنمية منظومة الاقتصاد القومي وذلك من خلال عدة إجراءات جريئة ساهمت في انخفاض قيمة العجز بالميزان التجاري، كما أوضحوا أهم المكاسب التي ستعود علينا نتيجة هذا الانخفاض.

قال النائب عبدالفتاح يحيي عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن الاقتصاد المصري استطاع أن يحقق معدلات نمو ملحوظة في ظل جائحة كورونا مما جعل الدولة محط أنظار من كافة دول العالم من خلال حديثها عن قوة الاقتصاد المصري في مواجهته لتداعيات الجائحة.

وأكد " يحيي" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن انخفاض قيمة العجز التجاري لـ 22.5% نتيجة سياسة الإصلاح الإقتصادي الذي اتبعتها الدولة وتحرير سعر الصرف وذلك بتوجيهات من الرئيس السيسي، إضافة إلي التركيز علي المشروعات القومية وما أفرزته من فوائد اقتصادية واجتماعية.

وأشار عضو لجنة القوي العاملة، إلي أن الفترة الراهنة شهدت تدفقا عاليا  من الاستثمارات المصرية والأجنبية ساهمت بالطبع في جلب العملة الصعبة وغيرها من الحوافز التي دعمت المنظومة الإقتصادية، أيضا التوسع في توطيد وإقامة علاقات دولية جديدة مع مختلف دول العالم كان من الأسباب التي مكنت الدولة من تحقيق أهدافها بخطة التنمية المستدامة.

وتابع النائب، لاشك أن الوضع الإقتصادي مستقر حاليا ونسب معدلات النمو أبرز شاهد علي ذلك ونأمل الاستمرار علي نفس الوتيرة بالفترة القادمة.

فيما قال النائب عصام عفيفي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إن الاقتصاد المصري حاز علي إشادة كبري من مؤسسات عالمية موثوق بها كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وذلك لتحقيقه معدلات نمو عالية تزامنا مع أزمة كورونا، معقبا: "في الوقت اللي انهارت فيه اقتصادات دول كبري مصر قدرت تتغلب علي الأزمة وأدهشت العالم".

وعن أبرز الأسباب التي عملت علي انخفاض قيمة العجز بالميزان التجاري للدولة، أكد " عفيفي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن السبب الرئيسي هو إحلال سياسة زيادة الصادرات وتقليل الورادات مما عمل علي خفض فاتورة الاستيراد أيضا وجذب المزيد من النقد الأجنبي ويأتي ذلك ضمن برنامج الدولة للإصلاح الإقتصادي والذي تم إنجاز نسبة كبيرة منه حتي وقتنا هذا.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الاعتماد علي توطين الصناعة المحلية والعمل علي تطوير المنتج المحلي للدخول في المنافسة العالمية أيضا كان من أهم الأفكار التي تم العمل عليها لدعم قيمة الصادرات بالميزان التجاري.

واختتم النائب حديثه، قائلا : نرى خطى سريعة وجادة من الحكومة تجاه الرغبة في تحسين أوضاع المنظومة الإقتصادية في ظل ظروف صعبة تمر علي العالم أجمع .

ومن أهم المؤشرات ما يلى:

الصــــادرات   

ارتفعت قيمـة الصــادرات بنسبـة  36.6  ٪حيـث بلغـت 3.45 مليــار دولار خـلال شهــر سبتمبر  2021  مقابل 2.53  مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهـــمها: (أسمدة بنسبة  90.2 ٪، قضبان وعيدان وزوايا واسلاك من حديد بنسبة  57.0  ٪ ، عجائن ومحضرات غذائية بنسبة  31.5  ٪، ملابس جاهزة بنسبة 22.6 ٪).

بينما انخفضت  قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر سبتمبر 2021  مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا (منتجات البان  بنسبة  7.4 ٪ ، أقمشة قطنية  بنسبة 3.1 % ، أثاث بنسبة  39.0 ٪ ، سكر مكرر  بنسبة 60.3 ٪).

الــــــواردات

ارتفعت قيمة الواردات بنسبة  4.2 ٪ حيث  بلغت 5.84 مليار دولار خـلال شهر سبتمبر 2021  مقابل  5.61 مليار  دولار  لنفس الشهر من  العام السابق.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع  قيمة واردات  بعض السلع وأهمها: 

(لدائن بأشكالها الاولية بنسبة  24.2 ٪، بترول خام بنسبة 53.2%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة  33.9  % ، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة  8.2  ٪).

بينما انخفضت  قيمة واردات بعض السلع خلال شهر سبتمبر 2021  مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها: (قمح بنسبة 30.0%،سيارات ركوب  بنسبـة 22.3  ٪، فول الصويا   بنسبة 21.1 ٪، أجهزة تليفون للأفراد بنسبة  40.3 ٪).

الميزان التجاري جائحة كورونا المشروعات القومية الفترة الراهنة مستقبل وطن الاستيراد الصادرات الإقتصاد المصرى

ترشيحاتنا

هلكوت زاهير: سعاد حسني رفضت أموال أثرياء عرب.. ولهذا السبب تزوجت عبد الحليم

ديربي العاصمة مدريد.. تعرف على تشكيل الريال في مواجهة أتلتيكو

نائب رئيس اتحاد العمال يكشف تفاصيل مادة العلاوة في قانون العمل الجديد

يالا باي للضعف.. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة للجمهور مع نهاية2021.. فيديو

أزمة في الأطباء بسبب معاش ضحايا كورونا |4 قرارات عاجلة لإنهاء المشكلة

بريطانيا ترفع مستوى التأهب لفيروس كورونا بسبب تفشي أوميكرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سألها عن العشاء فطعنته بالسكين.. القصة الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته

هنا شيحة تكشف تفاصيل تعرضها للاغتصاب الزوجي في "النهاردة يوم جميل".. فيديو

أول تعليق من الدكتور أحمد كريمة على واقعة حلق شعر الفنانة شيرين

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

بتأكلني بإيدها.. والد حسام حبيب يكشف أسرار طلاق شيرين عبد الوهاب

حظر الأفراح وتقديم الشيشة بسبب كورونا.. وعقوبات رادعة للمخالفين

الشئون الإسلامية السعودية: عناية الرئيس السيسي بأهل القرآن أكبر دعم لنا

علاء نبيل: مباراة مصر والأردن شهدت حدثا فريدا بين كيروش ومساعديه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حلاقة شعرها زيرو.. كيف قيم الطب النفسي حالة شيرين عبد الوهاب؟

مقابل مليار جنيه.. شاهد.. ملياردير ياباني يحلق في الفضاء كالريشة|صور

نوستالجيا| ثعابين راقصة وحيل تسحر أعين الناس.. أسرار جراب «الحاوي» زمان

قدم أغنية جديدة.. صابر الرباعي يحيي حفلا ضخما في العاصمة الإدارية

فيديو

بحضور السيسي.. تفاصيل فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم 2022.. فيديو

أدواره ونهايته ثانوية.. رحيل الفنان محمد عبد الحليم .. فيديوجراف

قريبا طليقي.. زوجة صاحب الصورة الشهيرة مع شيرين تفجر مفاجأة.. فيديوجراف

طليقة مصطفى فهمي تهاجمه من جديد.. وشيرين تثير الجدل بعد ظهورها الأول مع شخص غير معروف.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ