المركزي للإحصاء| انخفاض العجز بالميزان التجاري لـ 22.5% ..ونواب يؤكدون : الوضع الحالي للاقتصاد مستقر وزيادة الصادرات أهم أسباب الانخفاض .. وتوجيهات الرئيس تعمل علي رفع معدلات النمو بشكل غير مسبوق

بعد وصوله لـ 22.5%.. برلماني يكشف أسباب انخفاض قيمة العجز بالميزان التجاري

عصام عفيفي: انخفاض العجز بالميزان التجاري نتيجة زيادة الصادرات وتوطين الصناعة

المركزي للإحصاء : قيمة واردات بعض السلع انخفضت خلال شهر سبتمبر 2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،أمس السبت، النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية سبتمبر 2021 وبـلغت قيـمة العجـز فى الميـزان التجـارى 2.39 مليــار دولار خـــلال شهر سبتمبر 2021 مقابل 3.08 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدره 22.5 %.

وفي هذا الصدد أشاد عدد من نواب البرلمان بجهود الدولة في تنمية منظومة الاقتصاد القومي وذلك من خلال عدة إجراءات جريئة ساهمت في انخفاض قيمة العجز بالميزان التجاري، كما أوضحوا أهم المكاسب التي ستعود علينا نتيجة هذا الانخفاض.

قال النائب عبدالفتاح يحيي عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن الاقتصاد المصري استطاع أن يحقق معدلات نمو ملحوظة في ظل جائحة كورونا مما جعل الدولة محط أنظار من كافة دول العالم من خلال حديثها عن قوة الاقتصاد المصري في مواجهته لتداعيات الجائحة.

وأكد " يحيي" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن انخفاض قيمة العجز التجاري لـ 22.5% نتيجة سياسة الإصلاح الإقتصادي الذي اتبعتها الدولة وتحرير سعر الصرف وذلك بتوجيهات من الرئيس السيسي، إضافة إلي التركيز علي المشروعات القومية وما أفرزته من فوائد اقتصادية واجتماعية.

وأشار عضو لجنة القوي العاملة، إلي أن الفترة الراهنة شهدت تدفقا عاليا من الاستثمارات المصرية والأجنبية ساهمت بالطبع في جلب العملة الصعبة وغيرها من الحوافز التي دعمت المنظومة الإقتصادية، أيضا التوسع في توطيد وإقامة علاقات دولية جديدة مع مختلف دول العالم كان من الأسباب التي مكنت الدولة من تحقيق أهدافها بخطة التنمية المستدامة.

وتابع النائب، لاشك أن الوضع الإقتصادي مستقر حاليا ونسب معدلات النمو أبرز شاهد علي ذلك ونأمل الاستمرار علي نفس الوتيرة بالفترة القادمة.

فيما قال النائب عصام عفيفي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إن الاقتصاد المصري حاز علي إشادة كبري من مؤسسات عالمية موثوق بها كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وذلك لتحقيقه معدلات نمو عالية تزامنا مع أزمة كورونا، معقبا: "في الوقت اللي انهارت فيه اقتصادات دول كبري مصر قدرت تتغلب علي الأزمة وأدهشت العالم".

وعن أبرز الأسباب التي عملت علي انخفاض قيمة العجز بالميزان التجاري للدولة، أكد " عفيفي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن السبب الرئيسي هو إحلال سياسة زيادة الصادرات وتقليل الورادات مما عمل علي خفض فاتورة الاستيراد أيضا وجذب المزيد من النقد الأجنبي ويأتي ذلك ضمن برنامج الدولة للإصلاح الإقتصادي والذي تم إنجاز نسبة كبيرة منه حتي وقتنا هذا.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الاعتماد علي توطين الصناعة المحلية والعمل علي تطوير المنتج المحلي للدخول في المنافسة العالمية أيضا كان من أهم الأفكار التي تم العمل عليها لدعم قيمة الصادرات بالميزان التجاري.

واختتم النائب حديثه، قائلا : نرى خطى سريعة وجادة من الحكومة تجاه الرغبة في تحسين أوضاع المنظومة الإقتصادية في ظل ظروف صعبة تمر علي العالم أجمع .

ومن أهم المؤشرات ما يلى:

الصــــادرات

ارتفعت قيمـة الصــادرات بنسبـة 36.6 ٪حيـث بلغـت 3.45 مليــار دولار خـلال شهــر سبتمبر 2021 مقابل 2.53 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهـــمها: (أسمدة بنسبة 90.2 ٪، قضبان وعيدان وزوايا واسلاك من حديد بنسبة 57.0 ٪ ، عجائن ومحضرات غذائية بنسبة 31.5 ٪، ملابس جاهزة بنسبة 22.6 ٪).

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر سبتمبر 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا (منتجات البان بنسبة 7.4 ٪ ، أقمشة قطنية بنسبة 3.1 % ، أثاث بنسبة 39.0 ٪ ، سكر مكرر بنسبة 60.3 ٪).

الــــــواردات

ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 4.2 ٪ حيث بلغت 5.84 مليار دولار خـلال شهر سبتمبر 2021 مقابل 5.61 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها:

(لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 24.2 ٪، بترول خام بنسبة 53.2%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 33.9 % ، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 8.2 ٪).

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر سبتمبر 2021 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها: (قمح بنسبة 30.0%،سيارات ركوب بنسبـة 22.3 ٪، فول الصويا بنسبة 21.1 ٪، أجهزة تليفون للأفراد بنسبة 40.3 ٪).