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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بنات عين شمس تقدم جوائز مالية في مسابقة دينية.. وتحذر من الصفحات الوهمية

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إن اللجنة الثقافية والإعلامية بإتحاد كلية البنات جامعة عين شمس  تنظيم المسابقة الدينية فى حفظ وتجويد القرآن الكريم ( كاملاً- نصف - ثلث القرآن) والأحاديث النبوية والثقافة الإسلامية.

 

وأكدت عميدة كلية البنات أن لجنة الاختبارات عقدت اليوم الأحد، وتقام المسابقة وسط إجراءات احترازية لفيروس كورونا.

 

جاء ذلك تحت رعاية  الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتورة الدكتورة مي حلمى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وغادة موسى مدير رعاية الشباب.

 

وأشارت عميد كلية البنات إلى أنه سيتم توزيع جوائز للطالبات بالمركز الأول والثاني والثالث، موضحة أن الكلية تقوم بالعديد من المسابقات التي تدمج الطالبات في العملية التعليمية.

وحذرت كلية البنات جامعة عين شمس من الصفحات الوهمية التي تنسب نفسها الي الكلية وعدم الانسياق ورائها، مؤكدة أنه لا توجد أسرة معتمدة فى إدارة رعاية الشباب بإسم (أسرة إنت تقدر) …والكلية غير مسئولة عن اى اخبار او احداث معلنه خارج الصفحة الرسمية للكلية .

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