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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

انتظام فعاليات اليوم الثاني لملتقى شباب الإعلام العربي بجامعة القاهرة.. اليوم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تنطلق فعاليات اليوم الثانى لملتقى شباب الإعلام العربى  فى  دورته الثانية لكلية الاعلام ، اليوم الاثنين تحت عنوان صناعة الإعلام في عصر التكنولوجيا: تجارب ملهمة - فرص وتحديات، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة،  و الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية  التنفيذي للملتقى الدكتورة نشوة عقل، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

و كانت قد صرحت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية و رئيسة الملتقى ان الملتقى يتضمن  جلسات نقاشية تفاعلية بين خبراء الاعلام والشباب، وورش عمل للتدريب على مهارات سوق العمل على يد رموز إعلامية بارزة، ومسابقة لمشروعات تخرج طلاب الإعلام وشباب الإبداع الحر أفلام وثائقية- إعلانات مصورة- حملات، في مجال التنمية المستدامة والمشاركة المجتمعية.

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وكان قد تحدث  في الجلسات النقاشية خلال اليوم الأول عن صناعة المحتوى في الإعلام التقليدي والرقم، وتجارب ملهمة من الإعلام المصري المهندس أسامة الشيخ مؤسس ومطور لعدة قنوات تلفزيونية مصرية، وألبرت شفيق رئيس قنوات ON، وأحمد فايق مقدم برنامج مصر تستطيع، ومحمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، رئيس مجموعة قنوات DMC

وتتناول الجلسة الثانية تجارب ملهمة من الإعلام الرقمي دقة الإعلام الرقمي، ويتحدث فيها علاء الغطريفي، رئيس التحرير التنفيذي لمجموعة أونا للصحافة والإعلام، و احمد الشيخ، مستشار الإعلام الرقمي، و محمد عبد الرحمن، رئيس تحرير موقع إعلام دوت اون و علي شعبان خبير  صحافة الموبايل 
و اضافت د نشوة عقل المقرر التنفيذى للملتقى 
ان الملتقى يشهد  حلقات نقاشية بعنوان مهارات سوق العمل الإعلامي، ومهارات المنتج التلفزيوني، مهارات الكتابة والرد.

ملتقى شباب الإعلام العربي كلية الإعلام في عصر التكنولوجيا بكلية الإعلام جامعة القاهرة جامعة القاهرة

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