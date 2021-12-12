كاتب صحفي من أمريكا يرصد خسائر الإعصار: أزاح 28 عربة قطار وقوته بلغت 300 كيلو في الساعة

قال الكاتب الصحفي عمرو جوهر، إن الأعاصير وصلت سرعة الرياح بها إلى 300 كيلو متر في الساعة الواحدة بمسافة 500 كليو متر داخل عمق الولايات وهو ذو آثار مدمرة حيث دمر مدينة كاملة وهي ولاية " كنتاكي " كون معظم المباني بها خشبية وهو مايسهل من عمل الاعصار في تدميرها وزحفت على ست ولايات.

أوضح في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON، أن الإعصار أزاح نحو 28 عربة قطار لمسافة 100 متر وهي قوة رهيبة ".

وأشار إلي أن أكثر الولايات تضرراً هي " كنتاكي " والتي شهدت نحو 100 وفاة وتدمير كامل للمدينة ".

ولفت إلي أن الأعداد الخاصة بالوفيات لازالت حصيلة أولية ومن المرجح أن تزداد الأعداد تباعاً في غضون يومين عندما يشمل حصر الخسائر نطاق أوسع ".

أوضح أن النداءات التحذيرية التي أطلقت من قبل الحكومة الامريكية جاءت متأخرة كثيراً مما أدى لدمار تلك الولايات".

وكشف أن الإعلام الأمريكي في تغطيته لخسائر الاعصار منقسم مابين الاعلام الجمهوري الذي يتبنى وجهة نظر تأخر الحكومة الامريكية في إنذار سكان الولايات الست بينما الاعلام الموالي للرئيس " جو بايدن " يصرح بأن كل شيء علي مايرام.