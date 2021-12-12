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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد ممدوح: بدوَّر على مبرر لتصرفات الشخصيات الشريرة لو كنت مش مقتنع بيها| فيديو

محمد ممدوح
محمد ممدوح

حل الفنان محمد ممدوح، ضيفا على الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى".

وقال الفنان "محمد ممدوح"، إنه يعمل على فهم كل شخصية مسندة إليه، وتصديقها؛ لنقلها إلى المتفرج، حتى يفهم ما يقدمه له في سياقه الدرامي.

وأضاف: "مش بعمل حاجة لوحدي، واللي بيخليني أحرك الشخصية وأبدأ أشتغل عليها؛ إن الورق والشخصية بتبقى غنية، وفيها اللي يخليني أضيف لها، وأحيانا بعملها زي ما هي، ودي حاجة ليها علاقة بشطارة الكاتب".

وأشار إلى أنه عندما تعرض عليه شخصية شريرة؛ يحاول أن يُمنطق وجهة نظره"، موضحا: "حتى لو شرير؛ بلاقي له مبرر لوجهة نظره، لكن مش عشان أسامحه؛ لأ، أنا لازم أعمل كده، عشان أعرف أنقلها للمتفرج، ومش لازم أبقى مقتنع بمبرره".

محمد ممدوح: بفهم الشخصية وأصدقها كي أنقلها للمشاهد بصدق.. فيديو

وقال "الفنان محمد ممدوح"،: "الورق والاسكريبت هو الذي يعطيني الطابع الذي أقدمه للجمهور"، متابعا: "بفهم الشخصية وأصدقها لكي أنقلها للمشاهد بصدق".

وأضاف: "إذا كان الورق غني والشخصية غنية فهي التي تعطي الدور الذي يحبه المشاهد، والشخصية لها علاقة بشخصية الكاتب والمؤلف".

فضائية الاولي محمد ممدوح برنامج التاسعة الفنان محمد ممدوح عمله الفنان محمد ممدوح يوسف الحسيني الإعلامي يوسف الحسيني

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