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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تثمن إطلاق مشروع قانون قادرون باختلاف : يضمن تمتعهم بكافة حقوقهم

النائبة غادة عجمي
النائبة غادة عجمي

ثمنت النائبة غادة عجمي عضو مجلس النواب، اهتمام الدولة المصرية بكافة مؤسساتها بفئة ذوي الهمم، في كافة المجالات موضحة أن هذا الأمر يعد شيء غير مسبوق، ويأتي في إطار الاهتمام الشامل بحقوق الإنسان في مصر وتعزيزها بشتى السبل ولمختلف الشرائح.


وتابعت عجمي في تصريحاتها لـ"صدى البلد"  أن مشروع قانون «قادرون بإختلاف» المقدم من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يأتي وفق لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، منوهة أن الرئيس السيسي خلال احتفالية قادرون باختلاف لدعم ذوي الهمم بعث العديد من الرسائل التي من شأنها التأكيد على أن هذه الفئة كنز لا يمكن الاستغناء عنه، واثقة حجم السعادة التي رسمها الرئيس على ذوي الهمم أثناء الاحتفالية ومن ثم تلبية كافة رغباتهم بعد ذلك.

 

وتابعت عضو مجلس النواب أن مشروع القانون من شانه تحقيق المزيد من الرعاية للأشخاص ذوى الإعاقة وبما يضمن تمتعهم بالحقوق السياسية التى كفلها الدستور وأكدتها المواثيق الدولية، كما أنه يتزامن مع اطلاق الاسترايجية الوطنية في محورها الثالث بشأن الاهتمام بهم.

 

ولفتت إلى أن  كل ما يتم اتخاذه من قرارات يؤكد دور الدولة في بناء بيئة صالحة ومؤهلة لهم لمساعدتهم علي تحقيق اندماجهم في المجتمع بشكل يضمن توفير حياة كريمة لهم.

 

هذا وتقدمت النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل القانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠م ليصبح اسم صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة،  صندوق قادرون باختلاف لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

واعتمدت فلسفة التعديل المقدم من عضو التنسيقية، بأن يتوافق المسمى الجديد مع اتجاه الدولة بتوفير المزيد من المزايا وتوفير كافة أوجه الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لذوي الإعاقة وتطبيقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسى.

 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ذوى الهمم الدولة المصرية

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