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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تعلن عدم تشغيل خد أنابيب "نورد ستريم2" في هذه الحالة

نورد ستريم 2
نورد ستريم 2

كشفت وكالة الصحافة الفرنسية، عن عزم ألمانيا عدم الموافقة على تشغيل خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" مع روسيا إذا حدث تصعيد في أوكرانيا.

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أمريكا تحذف العقوبات ضد نورد ستريم 2 للغاز من الميزانية الدفاعية

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ألمانيا تدعو الكونجرس الأمريكي لعدم فرض عقوبات على خط الأنابيب "نورد ستريم 2"

ومن ناحية أخرى، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس الأحد، إن دول حلف الناتو ترسل مسلحين إلى أوكرانيا تحت غطاء التدريب العسكري.

وأضافت زاخاروفا في تصريحات -نقلتها وكالة "تاس" الروسية- أن "المنطقة خاصة أوكرانيا يتم ضخ السلاح إليها .. أنا أتحدث عن إمدادات مباشرة وتعاقدات مستقبلية بعدة ملايين، والأدهى من ذلك أنه يتم إرسال مسلحين إلى هناك تحت غطاء المدربين العسكريين".

جدير بالذكر أن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال، في وقت سابق، أن روسيا قلقة حيال نشر قوات تابعة لدول الغرب في أوكرانيا، وأن هذا الوضع سيدفع موسكو إلى اتخاذ إجراءات للدفاع عن مصالحها.

الخارجية الروسية وزارة الخارجية الروسية أوكرانيا نورد ستريم المانيا

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