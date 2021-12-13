سوريا| بعد طرح ياما رحنا.. تفاصيل ألبوم نانسي زعبلاوي الجديد

أعادت النجمة السورية نانسي زعبلاوي إحياء الأغنية الشهيرة "ياما رحنا" للفنان نعيم حمدي، بتوزيع جديد، وأطلقتها على طريقة الليركس فيديو.

الأغنية من كلمات جورج عشي وألحان نعيم حمدي، وتولى الشاب اسبر حداد توزيع النسخة الجديدة.

واختارت نانسي أغنية "ياما رحنا" لتكون افتتاحية ألبومها الجديد والذي يحمل اسم "المحطة ٤٠"، وستطلق باقي أغاني الألبوم تباعاً، وستتبع نانسي أسلوب طرح الأغنيات بشكل منفرد، مع وجود فترة زمنية فاصلة بين الأغنية والثانية، لتفسح المجال لكل أغنياتها أن تنال حقها من الاستماع والانتشار كما سبق وصرحت.

تفاصيل ألبوم نانسي زعبلاوي الجديد

يشار إلى أن الألبوم الجديد يضم سبع أغنيات تتنوع لهجاتها ما بين السوري والمصري، تعاملت نانسي فيها مع عدد من الشعراء والملحنين من سوريا وعدة بلدان عربية، وهو من إنتاج نانسي الشخصي بالشراكة مع مبادرة الموسيقى حياة.

"المحطة 40" هو الألبوم الثالث في مسيرة نانسي الفنية بعد ألبومي "الحكاية و"شو ذكرك فينا"، والذي يأتي بعد فترة غياب لسنوات عن الساحة، إذ اقتصرت أعمال نانسي خلالها على بعض الأغنيات المنفردة التي كانت تعكف على إطلاقها بين فترة وأخرى.

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حول نانسي زعبلاوي

ويذكر أن نانسي زعبلاوي مطربة سورية، لها العديد من الأغاني الناجحة، وألبوم غنائي بعنوان "مستحيل" الذي حقق نجاحا كبيرا بالوطن العربي، وشاركت في أوبريت الضمير العربي.



أعمال نانسي زعبلاوي

جدير بالذكر أن من بين أعمال المطربة نانسي زعبلاوي، أغنية تحت عنوان"حملني معك" وذلك عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات العالمي"اليوتيوب".

"حملني معك" من كلمات سعيد علم الدين، وألحان سعيد علم الدين وفؤاد جمال، وتوزيع جوزيف كيروز.

يذكر أن آخر أعمال نانسي، أغنية "مسالتنيش" وهي تتر مسلسل"مدرسة الحب" وتكون من كلمات والحان فادي مارديني، وتوزيع ناصر الأسعد.