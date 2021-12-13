عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سوريا| بعد طرح ياما رحنا.. تفاصيل ألبوم نانسي زعبلاوي الجديد

نانسي زعبلاوي
نانسي زعبلاوي

أعادت النجمة السورية نانسي زعبلاوي إحياء الأغنية الشهيرة "ياما رحنا" للفنان نعيم حمدي، بتوزيع جديد، وأطلقتها على طريقة الليركس فيديو.

الأغنية من كلمات جورج عشي وألحان نعيم حمدي، وتولى الشاب اسبر حداد توزيع النسخة الجديدة.

واختارت نانسي أغنية "ياما رحنا" لتكون افتتاحية ألبومها الجديد والذي يحمل اسم "المحطة ٤٠"، وستطلق باقي أغاني الألبوم تباعاً، وستتبع نانسي أسلوب طرح الأغنيات بشكل منفرد، مع وجود فترة زمنية فاصلة بين الأغنية والثانية، لتفسح المجال لكل أغنياتها أن تنال حقها من الاستماع والانتشار كما سبق وصرحت.

 

تفاصيل ألبوم نانسي زعبلاوي الجديد

يشار إلى أن الألبوم الجديد يضم سبع أغنيات تتنوع لهجاتها ما بين السوري والمصري، تعاملت نانسي فيها مع عدد من الشعراء والملحنين من سوريا وعدة بلدان عربية، وهو من إنتاج نانسي الشخصي بالشراكة مع مبادرة الموسيقى حياة.

"المحطة 40" هو الألبوم الثالث في مسيرة نانسي الفنية بعد ألبومي "الحكاية و"شو ذكرك فينا"، والذي يأتي بعد فترة غياب لسنوات عن الساحة، إذ اقتصرت أعمال نانسي خلالها على بعض الأغنيات المنفردة التي كانت تعكف على إطلاقها بين فترة وأخرى.

received_374550724469822
received_374550724469822
received_4622157397865135
received_4622157397865135
received_3075206172767644
received_3075206172767644
received_2143523345788923
received_2143523345788923

حول نانسي زعبلاوي

ويذكر أن نانسي زعبلاوي مطربة سورية، لها العديد من الأغاني الناجحة، وألبوم غنائي بعنوان "مستحيل" الذي حقق نجاحا كبيرا بالوطن العربي، وشاركت في أوبريت الضمير العربي.
 

أعمال نانسي زعبلاوي

جدير بالذكر أن من بين أعمال المطربة نانسي زعبلاوي، أغنية تحت عنوان"حملني معك" وذلك عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات العالمي"اليوتيوب".

"حملني معك" من كلمات سعيد علم الدين، وألحان سعيد علم الدين وفؤاد جمال، وتوزيع جوزيف كيروز.

يذكر أن آخر أعمال نانسي، أغنية "مسالتنيش" وهي تتر مسلسل"مدرسة الحب" وتكون من كلمات والحان فادي مارديني، وتوزيع ناصر الأسعد.

نانسي زعبلاوي نانسي زعبلاوي السورية ألبوم نانسي زعبلاوي ياما رحنا

موضوعات متعلقة

في عز البرد.. 20 صورة لحفل تامر حسني بإحدى جامعات 6 أكتوبر

قادرون باختلاف| وزير الشباب والرياضة يكرم مصطفى شعبان

خلصانة والكلام رايحلك.. مصطفى شعبان: "مفيش حد نمبر وان"

أخبار الفن.. شيرين عبدالوهاب تهاجم حسام حبيب بقوة.. حقيقة زواج دوللي شاهين

حماقي يفاجئ جمهور حفلته بـ الإسكندرية بالغناء مع طفلة

تهاجم حسام حبيب| شيرين عبدالوهاب: ابن أمه عشت معاه على الكنبة

عاوزة راجل| شيرين عبد الوهاب: حسام حبيب خد أكبر من حجمه معايا

دوللي شاهين في ندوة «صدى البلد»: بربي بنتي زي ما أنا اتربيت.. علاقاتي كلها غلط لكن مش ندمانة.. أشخاص منفسنين منعوني من العمل

ترشيحاتنا

تحذيرات إلى سكان منطقة في السعودية بسبب الطقس

فينيسيوس: قدمنا أفضل مبارياتنا أمام أتليتكو.. وسنحصد العديد من الألقاب مع نهاية الموسم

لاعب تونس: ساسي لا يريد العودة للزمالك

أحمد السيد: كنت سببا في تعاقد الأهلي مع محمد شريف.. والأهلي رفض عرضا من بريمن لاحترافه

أحمد السيد: حزين بسبب عدم تواجدي داخل النادي الأهلي وعدم تقدير تاريخي

بي بي سي: محمد صلاح ضمن التشكيل المثالي للجولة 16 من الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من الدكتور أحمد كريمة على واقعة حلق شعر الفنانة شيرين

هنا شيحة تكشف تفاصيل تعرضها للاغتصاب الزوجي في "النهاردة يوم جميل".. فيديو

بتأكلني بإيدها.. والد حسام حبيب يكشف أسرار طلاق شيرين عبد الوهاب

سألها عن العشاء فطعنته بالسكين.. القصة الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

حظر الأفراح وتقديم الشيشة بسبب كورونا.. وعقوبات رادعة للمخالفين

علاء نبيل: مباراة مصر والأردن شهدت حدثا فريدا بين كيروش ومساعديه

ازمة فى المنتخب بين كيروش وضياء السيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عز البرد.. 20 صورة لحفل تامر حسني بإحدى جامعات 6 أكتوبر

جسد دور واحد ميت.. ماذا حدث لفيلسوف الكوميديا الضيف أحمد في لحظاته الأخيرة؟

بالطرحة.. ياسمين صبري تصل السعودية لحضور ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. شاهد

الكليم ..أول سجاد طبيعي عرفه البشر واقترب من الانقراض فظهر بتصميمات عصرية| نوستالجيا

فيديو

حملات تنظيف المقابر من السحر تعثر على ٢٠ عملا بداخلها

بحضور السيسي.. تفاصيل فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم 2022.. فيديو

أدواره ونهايته ثانوية.. رحيل الفنان محمد عبد الحليم .. فيديوجراف

قريبا طليقي.. زوجة صاحب الصورة الشهيرة مع شيرين تفجر مفاجأة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ