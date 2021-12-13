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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

سينضم لقائمة أغلى لاعبي العالم.. محمد صلاح مع ليفربول بعد تجديد عقده؟

صدى البلد

مع كل مباراة يخوضها الريدز يترك الرائع محمد صلاح بصمته بهدف، أو صنع هدف لمرافقيه، ليهتف الجمهور صارخا: لقد مر الملك المصري من هنا.

التألق المستمر لمحمد صلاح زاد من الضغط الجماهيري على ملاك نادي ليفربول، لعدم تجديد عقد اللاعب حتى الآن، لرفضهم طلباته بزيادة أجره، حتى صدرت تقارير صحفية انجليزية تبشر باقتراب اتفاق النادي مع لاعبه وتجديد عقده وعدم رحيله.

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117 مليون استرليني


كشف موقع "liverpool البريطاني، اليوم، عن أن نادي ليفربول على وشك الاتفاق على صفقة جديدة لإبقاء اللاعب الدولي المصري محمد صلاح في النادي، تتضمن بقاءه حتى عيد ميلاده الرابع والثلاثين، اي ما يقرب من ٥ سنوات اخرى بقيمة 117 مليون جنيه إسترليني طوال مدة العقد، وهو ما سيضع محمد صلاح في فئة اللاعبين الأعلى أجرا في العالم.
وقال الموقع: يبدو أن الطرفين أقرب من أي وقت مضى للاتفاق على التجديد، حيث تريد شركة "فينواي" المالكة لنادي ليفربول إنهاء صفقة صلاح مع بداية العام الجديد، فيما يطلب صلاح راتبًا يبلغ 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وهو مبلغ مذهل.
ونوهت إلى أنه مع ذلك، يبقى أن نرى في هذه المرحلة ما إذا كانت هذه الأرقام ستكون بمثابة راتب أساسي، أو إذا كانت رواتب صلاح أقل قليلاً، مع وضع الحوافز في المقدمة، مثل مكافآت الهدف والمساعدة، والفوز بالجوائز، وما شابه.
وذكرت الصحيفة أن صفقة صلاح الجديدة ستجعله يكسب أكثر من ضعف المبلغ الذي يكسبه الهولندي فيرجيل فان ديك، الأعلي راتبا في النادي، علاوة على ذلك، سيضع ضغطًا كبيرًا على هيكل الأجور في ليفربول.

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هدية عيد الميلاد لجماهير ليفربول

أشارت الصحيفة إلى أن صلاح يستحق أن يكون من بين أصحاب الأعلى أجراً في العالم، نظرًا لمكانته كواحد من أفضل اللاعبين، ومما يسعد جماهير ليفربول، يبدو أن الصفقة اقتربت من خط النهاية وستكون (هدية عيد الميلاد) لطيفة للكثيرين.

وذكر الموقع، أن مجموعة "فينواي" الرياضية المالكة للفريق، حددت موعدًا نهائيًا لإنجاز الصفقة لتوقيع عقد جديد للفرعون، والذي أصبح أقرب من أي وقت مضى، موضحا أن أداء صلاح غير العادي، ساهم في زيادة الضغط على فينواي لتقديم الحزمة اللازمة لربط صلاح خلال السنوات الأربع المقبلة في النادي، خاصة أن الأمور كانت تسير ببطء.
وأشارت إلى أن مستوى الدولي المصري كان رائعا في الثلث الأول من الموسم، حيث سجل 21 هدفًا مثيرًا في 22 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، كما أن صلاح صرح علنًا في مناسبات متعددة أنه يريد البقاء في النادي وتعزيز إرثه في ليفربول، لكن الأمر متروك للنادي لاتخاذ قرار بشأن مستقبله.

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صلاح لا يقدر بثمن

وأضاف أن مشجعي ليفربول أصبحوا غاضبين بشكل متزايد من الصمت المحيط بصفقة جديدة مع مرور الأسابيع والأشهر، خاصة أن عقده، كما يعرف معظمهم في هذه المرحلة، ينتهي بنهاية الموسم المقبل.
وانتصر ليفربول بهدف نظيف على أستون فيلا، حمل توقيع صلاح، من ركلة جزاء في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء أمس السبت، على ملعب "آنفيلد"، بالجولة السادسة عشر بالدوري الإنجليزي.
وقالت صحيفة ليفربول ايكو: "أمام فريق مثل أستون فيلا بقيادة ستيفن جيرارد، كان ليفربول بحاجة إلى شيء خاص لكسر الجمود، ولحسن الحظ، عندما يكون لديك أحد أفضل اللاعبين في العالم، فمن السهل استحضار هذا الشيء المميز".

وتابعت: "احتاج محمد صلاح للحظة واحدة فقط داخل منطقة جزاء أستون فيلا لإحداث فوضى غير مسبوقة، وللأسبوع الثاني على التوالي تمنح مُساهمة صلاح ثلاث نقاط لـ ليفربول كان فريقه في أمس الحاجة إليها".
وعلقت: "ربما كان أوريجي من احتل العناوين الرئيسية بعد الفوز المتأخر على ولفرهامبتون، ولكن صلاح هو الذي خلق الفرصة لـ ديفوك، ولحظات كهذه تجعل رصيد صلاح لا يُقدر بثمن لـ ليفربول".

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