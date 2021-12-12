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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم فريق ليفربول: محمد صلاح وصل إلى مستوى "مخيف" في الملعب

محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول

أشاد ألكسندر أرنولد نجم فريق ليفربول، بالمستوى المذهل الذي يقدمه زميله المصري محمد صلاح، مع الريدز في مختلف البطولات هذا الموسم.

 

وقال أرنولد في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "محمد صلاح سجل هذا الموسم الآن 21 هدفًا في 22 مباراة، بالإضافة إلى التمريرات الحاسمة، لقد وصل إلى مستوى مخيف على أرضية الملعب".

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وتابع أرنولد: "عدد قليل من اللاعبين الذين يمكنهم القول إنهم حققوا نفس أرقام صلاح في آخر 5 أو 10 سنوات، لديك اثنان أو ثلاثة كحد أقصى يفعلون ذلك على أعلى مستوى لسنوات طويلة".

 

وواصل: "لا أستطيع أن أتذكر المباراة الأخيرة التي لم يسجل أو يصنع فيها محمد صلاح، إنه لاعب رائع ويعمل بجد". 

 

وأضاف: "ما يفعله محمد صلاح لا يأتي عن طريق الحظ، إنه يعمل بجد ويعتني بنفسه جيدا".

 

واختتم أرنولد: "إنه يستحق كل التصفيق الذي يحصل عليه، وكل جائزة، وهو يستحق أن الهتاف باسمه، لا أحد هنا يمكن أن يقول كلمة سيئة عنه".

 

ويتصدر محمد صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفا، بفارق 5 أهداف عن جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.

 

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:
 

1- محمد صلاح ( ليفربول): 14 هدفا

2- جيمي فاردي ( ليستر سيتي) : 9 أهداف

3- دييجو جوتا ( ليفربول): 8 أهداف

4- برنادو سيلفا ( مانشستر سيتي): 7 أهداف

4- كريستيانو رونالدو ( مانشستر يونايتد): 7 أهداف

4- إيمانويل بونافنتور ( واتفورد): 7 أهداف

4- رافينها ( ليدز يونايتد): 7 أهداف

4- ساديو ماني ( ليفربول): 7 أهداف

5- ويسلون ( نيوكاسل) : 6 أهداف

5- سون هيونج مين ( توتنهام): 6 أهداف

5- ميكائيل أنطونيو ( وست هام): 6 أهداف

5- ماسون ماونت ( تشيلسي) : 6 أهداف

5- نيال موبال ( برايتون) : 6 أهداف

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