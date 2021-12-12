محمد صلاح يغرد وحيدا.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، ابتعاده بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي، بعد تسجيله هدف فوز ليفربول على أستون فيلا، في المباراة التي أقيمت، أمس، السبت، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 16، من مسابقة الدوري الإنجليزي، وانتهت بفوز الريدز بهدف دون رد.

وتحصل محمد صلاح على ركلة جزاء أمام أستون فيلا، ليحولها الفرعون إلى هدف في الدقيقة 67.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 14 هدفا في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، بفارق 5 أهداف عن جيمي فاردي لاعب مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن صلاح ساهم في 30 هدفًا عبر جميع المسابقات هذا الموسم، حيث خاض 22 مباراة، سجل 21 هدفًا، وصنع 9 أخرى.

‎وأضافت الشبكة، أن صلاح بات ثاني لاعب فقط في تاريخ البريميرليج ينجح في المساهمة بأهداف خلال 14 مباراة متتالية بالمسابقة، بعد جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي.

‎أما شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد أشارت إلى أن صلاح سجل آخر 15 ضربة جزاء له في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ثاني لاعب يسجل هذا العدد من الركلات المتتالية في المسابقة، بعد الهداف الإنجليزي السابق ماتيو لو تيسييه (23 ركلة على التوالي) بين يناير 1994، وأبريل 2000.

ويستهدف النجم المصري محمد صلاح الفوز بلقب هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لتعزيز فرصه في سباق التتويج بالكرة الذهبية 2022.

كان محمد صلاح خسر لقب هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بفارق هدف لصالح هاري كين نجم فريق توتنهام الذي سجل 23 هدفا.

يذكر أن محمد صلاح توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي موسمي 2017 - 2018 و 2018 -2019.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

1- محمد صلاح ( ليفربول): 14 هدفا

2- جيمي فاردي ( ليستر سيتي) : 9 أهداف

3- دييجو جوتا ( ليفربول): 8 أهداف

4- برنادو سيلفا ( مانشستر سيتي): 7 أهداف

4- كريستيانو رونالدو ( مانشستر يونايتد): 7 أهداف

4- إيمانويل بونافنتور ( واتفورد): 7 أهداف

4- رافينها ( ليدز يونايتد): 7 أهداف

4- ساديو ماني ( ليفربول): 7 أهداف

5- ويسلون ( نيوكاسل) : 6 أهداف

5- سون هيونج مين ( توتنهام): 6 أهداف

5- ميكائيل أنطونيو ( وست هام): 6 أهداف

5- ماسون ماونت ( تشيلسي) : 6 أهداف

5- نيال موبال ( برايتون) : 6 أهداف