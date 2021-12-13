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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الألمانية: لا يمكن الموافقة على تشغيل خط نورد ستريم 2 لهذا السبب

نورد ستريم 2
نورد ستريم 2

أكدت الخارجية الألمانية، اليوم الإثنين، على عدم إمكانية الموافقة على  تشعيل خط الغاز نورد ستريم 2 مع روسيا، في الوقت الحالي لأنه لا يفي بمتطلبات قانون الطاقة الأوروبي.

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أمريكا تحذف العقوبات ضد نورد ستريم 2 للغاز من الميزانية الدفاعية

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ألمانيا تدعو الكونجرس الأمريكي لعدم فرض عقوبات على خط الأنابيب "نورد ستريم 2"

وكشفت وكالة الصحافة الفرنسية، عن عزم ألمانيا عدم الموافقة على تشغيل خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" مع روسيا إذا حدث تصعيد في أوكرانيا.

ومن ناحية أخرى، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس الأحد، إن دول حلف الناتو ترسل مسلحين إلى أوكرانيا تحت غطاء التدريب العسكري.

وأضافت زاخاروفا في تصريحات -نقلتها وكالة "تاس" الروسية- أن "المنطقة خاصة أوكرانيا يتم ضخ السلاح إليها .. أنا أتحدث عن إمدادات مباشرة وتعاقدات مستقبلية بعدة ملايين، والأدهى من ذلك أنه يتم إرسال مسلحين إلى هناك تحت غطاء المدربين العسكريين".

جدير بالذكر أن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال، في وقت سابق، أن روسيا قلقة حيال نشر قوات تابعة لدول الغرب في أوكرانيا، وأن هذا الوضع سيدفع موسكو إلى اتخاذ إجراءات للدفاع عن مصالحها.

الخارجية الالمانية الخارجية الروسية أوكرانيا الطاقة الاوروبى نورد ستريم2

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