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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثة عامل بحادث تصادم في قليوب

تصادم
تصادم

امرت نيابة قليوب بالتصريح بدفن جثة عامل صدمه أتوبيس أعلى الطريق الدائري بالقرب من نزلة المؤسسة اتجاه الجيزة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.


وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة قليوب يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقرب من نزلة المؤسسة اتجاه الجيزة دائرة القسم.


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين أنه حال سير أتوبيس نقل عام خط أحمد حلمى المرج قيادة "س م ع" مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالطريق المشار إليه فوجئ بالمدعو "م س ك" عامل يعبر الطريق أمامه فلم يتمكن من مفاداته.


وكشف التقرير الأولى وفاة المجنى عليه إثر إصابته باشتباه كسور بالضلوع ونزيف داخلى بالبطن وكسر بالساق اليسرى وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب التخصصي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، التى صرحت  بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

قليوب حادث تصادم الطريق الدائرى النيابة العامة شبرا الخيمة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة تحريات المباحث

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