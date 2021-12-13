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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحفظ على 3 أطنان زيت أرز مجهول المصدر فى القليوبية

ضبط سلع
ضبط سلع

امرت نيابة القليوبية بالتحفظ على 3 أطنان زيت وأرز مجهول المصدر تم ضبطهم فى حملة تموينية على الأسواق والمحال التجارية.


تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بشن حملات على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.


وأسفرت الحملة عن ضبط 40 شيكارة أرز، بإجمالى وزن طن أرز مجهول المصدر، وبدون فواتير وبه تغير بالخواص الطبيعية، بمخزن مواد غذائية، بدون ترخيص بمنطقة مشتهر دائرة مركز شرطة طوخ.


كما تم ضبط 200 برنيكة مصاصات أطفال، بإجمالى وزن طن مصاصا أطفال مجهولة المصدر وبدون بيانات وبها تغير بالخواص الطبيعية بمخزن مواد غذئية بدون ترخيص بمنطقة أجهور الكبرى دائرة مركز شرطة طوخ.


كما تم ضبط تانك حديدى بداخله زيت طعام، سعة التانك طن زيت طعام مجهول المصدر وبدون فواتير وبه تغير بالخواص الطبيعية، بمخزن تعبئة زيت الطعام بدون ترخيص بمنطقة سرياقوس دائرة مركز شرطة الخانكة، وتحررت المحاضر اللازمة وجارى عرضها على النيابة المختصة لإعمال شؤونها.

القليوبية مباحث التموين مدير أمن القليوبية المحال التجارية مركز شرطة طوخ مركز شرطة الخانكة

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