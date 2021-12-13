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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض الموسم الأخير من مسلسل عروس بيروت في يناير المقبل

ظافر العابدين
ظافر العابدين

يستعد صناع مسلسل “عروس بيروت ” لعرض الجزء الثالث والأخير منتصف يناير المقبل عبر منصة شاهد وشبكة قنوات mbc . 

ونشرت كارمن بصيبص صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام.

 

و ظهرت كارمن بصيبص بصحبة الفنانة اللبنانية رانيا سلوان من كواليس مسلسل عروس بيروت ٣  مما اثار اعجاب متابعيها.

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كارمن بصيبص تخطف قلوب متابعيها من كواليس مسلسل عروس بيروت ٣

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كارمن بصيبص تشارك متابعيها كواليس مسلسل عروس بيروت 3

وكانت قد أعلنت الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص بدء تصوير الجزء الثالث من مسلسل عروس بيروت الذي تقدم فيه دور ثريا زوجة فارس الضاهر، بعد أشهر قليلة من إعلان أبطاله استكمال أجزاء السلسلة.

 

وأكد الفنان التونسي ظافر العابدين، صحة الخبر المتداول عن اتفاق فريق عمل المسلسل الشهير “عروس بيروت” على تقديم جزء ثالث من هذا العمل اللبناني الشهير.

 

وقال ظافر العابدين، في تصريح خاص لبرنامج MBC Trending، إن الخبر حقيقي وهو ما حدث بعد مطالبات الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجه الشكر لهم على حبهم للمسلسل.

 

وكشف ظافر العابدين، عن تفاصيل أحداثه التي تدور حول إطار المشاكل العائلية التي يواجهها فارس وثريا إلى جانب أزمات العمل والعائلة المستمرة.

 

وأوضح ظافر العابدين، أن أحداث الجزء الثالث من عروس بيروت ستكون موجزة أكثر وترتكز على مشكلات معينة ولن تشهد الأحداث وفاة ليلى ضاهر التي قال عنها: "من غيرها منشوفش مسلسل عروس بيروت".

أبطال مسلسل عروس بيروت 
 

مسلسل "عروس بيروت" من كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة ظافر العابدين، وتقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، ومرام علي، ونخبة من النجوم.

 

أحداث الجزء الثانى

 

وانتهت أحداث الجزء الثاني بولادة طفلة فارس وثريا وخسارة الأسرة كل أموالها بسبب القضية التي لفقها لها آدم، وتركت الأسرة قصرها الشهير لتبدأ من جديد بعدما أعلن إفلاسهم رسميا.

 

ومن الرسائل التي حملتها الحلقة الأخيرة هو أنه "بالوحدة وتماسك العائلة يمكن تخطي كل المصاعب، وايضًا كل شخص يمكنه أن يختار الحب أو الكره، السلام أم الحرب، هو من يصنع أي قرار يريده .

 

ظافر العابدين عروس بيروت MBC الفنان التونسي ظافر العابدين كارمن بصيص اخبار الفن

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